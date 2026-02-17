  • Megjelenítés
Gyengül a forint
Gazdaság

Gyengül a forint

Portfolio
Gyengüléssel indította a napot a forint, az euróval és a dollárral szemben is. Azóta látható egy kis korrekció. A font nagyot gyengült a dollárral szemben főként kedvezőtlen munkaerőpiaci adatok miatt. Közben az is kiderült, hogy a német gazdaság 1 százalékkal nőhet idén, amely ugyan több, mint amit korábban vártak, a fenntartható fellendüléshez kevés.
Megosztás

Gyengül a forint a régiós devizákkal szemben is

A forint kismértkben gyengül a régiós devizákkal szemben is.

  • A lengyel zloty 89,6 forint körül jár,
  • míg a cseh korona a 15,6-os szintnél.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Csapdában ragadt Németország

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) idén 1 százalékos gazdasági növekedést vár Németországban. Ez ugyan valamivel jobb a korábbi előrejelzésnél, de a kamara szerint messze nem elegendő a fenntartható fellendüléshez, amihez mielőbb szerkezeti reformokra lenne szükség.

Tovább a cikkhez
Csapdában ragadt Németország
Megosztás

319 alatt a dollár

Egy kicsit korrigált a forint a dollárral szemben, de még mindig 0,4 egységgel gyengébb, mint tegnap este.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Mi lesz most a dollárral? Túlzók lehetnek a várakozások

A dollár két napja erősödik, annak ellenére, hogy a piac idén nagyjából három kamatcsökkentést áraz a Fed részéről. Elemzők szerint azonban ezek a várakozások túlzóak, ami teret nyithat a dollár további erősödésének - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Mi lesz most a dollárral? Túlzók lehetnek a várakozások
Megosztás

319 környékén a dollár

A dollár 319 forintnál jár délelőtt, ez 0,5 egységnyi forintgyengülés a tegnap esti szinthez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

378 alatt az euró

Az euró árfolyama továbbra is 378 alatt jár, ez minimális, 0,3 egységnyi forintgyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megütötték a fontot, esik az árfolyam

Gyengül a font kedden, miután a friss munkaerőpiaci adatok a bérnövekedés vártnál nagyobb lassulását és a munkanélküliség emelkedését mutatták. Ez megerősítheti a Bank of England további kamatcsökkentése melletti érveket.

Tovább a cikkhez
Megütötték a fontot, esik az árfolyam
Megosztás

Gyengüléssel indít a forint

Hosszabb útkeresés után hétfőn az erősödés irányába lépett a forint, ám az esti órákra már látszott, hogy a lendület nem bizonyult tartósnak: a hazai deviza az egy héttel korábbi csúcsához képest már az egy egységnyi távolságot is elveszítette.

A keddi kereskedési napot az euró 377,7 forinton kezdte, ami minimális forintgyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár jegyzése 319 forintnál jár, ez 0,6 egységnyi gyengülés a magyar fizetőeszköz szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Közben a nemzetközi devizapiacon az euró gyengül a dollárral szemben, a keresztárfolyam 1,184 körül alakul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A makrogazdasági naptár kedden elsősorban külföldi adatokra fókuszál. Érkezik a német inflációs adat, ugyanakkor mivel ez már a felülvizsgált statisztika lesz, várhatóan nem okoz majd érdemi piaci kilengéseket. A délelőtt publikált ZEW hangulatindex esetében sem számítanak jelentősebb mozgásokra a befektetők.

A nap második felében viszont a tengerentúlról érkező munkaerőpiaci adat kaphat nagyobb figyelmet, amely – a nemzetközi hangulaton keresztül – a forint árfolyamára is hatással lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Gyengüléssel indít a forint

Gyengül a font kedden, miután a friss munkaerőpiaci adatok a bérnövekedés vártnál nagyobb lassulását és a munkanélküliség emelkedését mutatták. Ez megerősítheti a Bank of England további kamatcsökkentése melletti érveket.

Hosszabb útkeresés után hétfőn az erősödés irányába lépett a forint, ám az esti órákra már látszott, hogy a lendület nem bizonyult tartósnak: a hazai deviza az egy héttel korábbi csúcsához képest már az egy egységnyi távolságot is elveszítette.

A keddi kereskedési napot az euró 377,7 forinton kezdte, ami minimális forintgyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár jegyzése 319 forintnál jár, ez 0,6 egységnyi gyengülés a magyar fizetőeszköz szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Közben a nemzetközi devizapiacon az euró gyengül a dollárral szemben, a keresztárfolyam 1,184 körül alakul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A makrogazdasági naptár kedden elsősorban külföldi adatokra fókuszál. Érkezik a német inflációs adat, ugyanakkor mivel ez már a felülvizsgált statisztika lesz, várhatóan nem okoz majd érdemi piaci kilengéseket. A délelőtt publikált ZEW hangulatindex esetében sem számítanak jelentősebb mozgásokra a befektetők.

A nap második felében viszont a tengerentúlról érkező munkaerőpiaci adat kaphat nagyobb figyelmet, amely – a nemzetközi hangulaton keresztül – a forint árfolyamára is hatással lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility