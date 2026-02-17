Így akarja Donald Trump bebikázni a gazdaságot

Még Paul Ryan, a Képviselőház akkori elnöke és az adócsökkentések fő tervezője sem tudta megfelelően kommunikálni az adókedvezmények mértékét, és végül olyan jelentéktelen változtatásokra mutatott rá, amelyek alig fedezték volna a népszerű Costco áruházlánc éves tagsági díját.
A republikánusok megacélozták magukat, hogy ezt a hibát még egyszer nem követik el. Az elnök népszerűségi indexe drámai képet mutat, és a tervben lévő népszerűtlen egészségügyi és szociális kiadáscsökkentések miatt
kemény csata vár rájuk a novemberi félidős választásokon, ha nem akarják elveszíteni a Képviselőház feletti ellenőrzésüket.
Másrészt azonban hivatkozhatnak egy sor adócsökkentésre, amely nem fokozatosan, hanem egyetlen nagy lépésben valósul meg.
Az amerikaiak óriási összegű visszatérítési csekkekre számíthatnak, miután áprilisban lezárul az adóbevallási időszak.
A Tax Foundation nevű agytröszt becslései szerint 2026-ban az átlagos adófizető 3800 dollárt kap vissza a kormánytól, szemben a korábbi két adóbevallási időszakban kapott 3000 dollárral.
És akkor még nem beszéltünk a címlapért kiáltó „nincs adó a borravalón” és „nincs adó a túlórákon” üzenetekről.
És ezek még csak azok a fehér házi, a gazdaság felpörgetését, az emberek gazdagodási érzetének növelését célzó intézkedések, amelyek szabad szemmel is jól láthatóak. A Nagy Gyönyörű Törvény (One Big Beutiful Bill) rakétavetőjén kívül Trump egy sor precízebb „fegyverrel” is bír. Ezek nem hagyományos ösztönző intézkedések, és egészen biztosan nem a leginkább rászorulók számára lettek kitalálva. Ehelyett ezek a gazdaságba még több pénzt pumpálni hivatott, „fű alatt” kitervelt lépések Trump néhány libling választói csoportját fogják még jobb helyzetbe hozni.
A legdrámaibb ezek közül az adóhatóság (Internal Revenue Service, IRS) adóbehajtási jogkörének kiüresítése. Joe Biden elnöksége alatt 20 000 fővel növelte az ügynökség létszámát, ami hozzájárult az adóbevételek növekedéséhez. Trump elnök ezt a növekedést most lenullázta. (lásd az 1. ábrát).
Ennek eredményeként azok, akik megpróbálják megkerülni az adófizetést, nagyobb eséllyel ússzák meg a stiklijüket. A Massachusetts Institute of Technology-n dolgozó Nathaniel Hendren és társszerzői egy 2025-ben publikált tanulmányukban úgy becsülték, hogy
minden egyes dollár, amelyet az IRS gazdagabb adófizetők ellenőrzését célzó kapacitásának növelésére költöttek, 12 dollár extra adóbevételt eredményezett.
A Biden elnök által végrehajtott tömeges toborzásból származó többletbevételek mostanra már elvesztek. Az IRS-nél kialakult káosz pedig még jobban ronthatja az adóbeszedési eredményeket. A főfelügyelő legutóbbi jelentése hajmeresztő képet tárt elénk: az elbocsátások és az októberben és novemberben bekövetkezett kormányzati leállás megzavarta a hivatal működését, ami miatt az 2026-os adóbevallási időszakra való felkészülés jelentős elmaradást szenvedett. A feldolgozatlan adóbevallások egyre csak halmozódnak. A bevallási időszakra történő munkatárs-felvételek jócskán elmaradnak a tervezettől.
A Yale Budget Lab kutatása szerint az IRS-től elbocsátott 22 000 dolgozó hiánya következtében idei bevételek körülbelül 10 milliárd dollárral, 2029-re pedig 20 milliárd dollárral csökkennek.
Körülményes módon mindez több pénzt tesz az amerikaiak zsebébe – vagy legalábbis azokéba, akik saját adózási ügyeikben nem túl lelkiismeretesek. E csoport tagjai általában tehetősek, a trükközést lehetővé tévő bonyolult adóbevallásokkal, és elegendő erőforrással ahhoz, hogy kihasználják a laza adóbehajtási rendet.
A Yale Budget Lab becslése szerint a leggazdagabb 5%-hoz köthető az összes befizetetlen adó körülbelül fele (lásd a 2. ábrát).
A Trump-kormány az adók alkalmazását szabályozó előírásokat is célba vette, számos lehetőséget biztosítva ezzel a vállalatoknak, hogy kevesebb adót fizessenek. Szűkítették a részvény-visszavásárlásokra kivetett adók hatályát, és visszavonták a bonyolult (és adókikerülésre lehetőséged adó) partnerségi struktúrák használatának visszaszorítására irányuló kísérleteket.
A Pénzügyminisztérium hatályon kívül helyezte a vállalati átláthatóságról szóló törvényt is, amely a fedőcégek (shell corporations) működését tette volna átláthatóbbá.
Ezek a változások együttesen azt eredményezhetik, hogy a vállalatok az elkövetkező évtizedben alsó hangon több tíz milliárd dollárral kevesebb adót fognak fizetni.
A legnagyobb haszonélvezők között sok olyan céget találunk, amelyek az adóterhek csökkentésére tett erőfeszítéseikkel már most is a törvényes határokat feszegetik.
Az általuk megtakarított pénz bizonyos értelemben hatással lesz a gazdaságra. Az alacsonyabb adóbevételek nagyobb költségvetési hiányt jelentenek, és ezáltal több nettó kiadás kerül az amerikai gazdaságba, még akkor is, ha a vállalatok és a gazdag magánszemélyek adókedvezményei nem növelik annyira az összesített kiadásokat, mint a kevésbé tehetős adófizetőknek nyújtott kedvezmények.
Ez hozzájárulhat a választások előtti „cukor-túlpörgéshez”, és végül egy kellemetlen inflációs másnapossághoz.
Mivel Trump néhány más döntése – például a kereskedelmi korlátok emelése és a bevándorlás korlátozása – fékezi a gazdaság kínálati oldalát, a kereslet egyidejű ösztönzése különösen veszélyes. Ez még inkább igaz lesz, ha Kevin Warsh, Trump jelöltje a Federal Reserve (az USA jegybankja) elnöki posztjára, meggyőzi kollégáit a monetáris politika enyhítéséről.
Trump elnök ösztönző intézkedései egy váratlan helyről kaphatják meg a végső lökést. A Legfelsőbb Bíróság hamarosan döntést hoz arról, hogy Trump elnök által más országokra vészhelyzeti hatáskörével kivetett „viszonossági” vámok jogellenesek voltak-e.
Ha a bíróság az elnök ellen dönt, akkor lehetséges, hogy a tavaly szerzett új vámbevételek nagy részét, több mint 100 milliárd dollárt (a GDP 0,3%-át) vissza kell fizetni.
Ez a pénz ismét a vállalatok, nem pedig az emberek bankszámláira kerülne, így valószínűleg csak fokozatosan növelné a fogyasztást. Ennek ellenére ez öröm lenne az ürömben az elnök számára – még akkor is, ha ez azt jelentené, hogy legfontosabb intézkedését megsemmisítik.
Címlapkép forrása: Portfolio
