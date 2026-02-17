Medvét láttak szabadon járkálni Magyarországon egy település határában

Medvét észleltek Mogyoród külterületén, ezért az önkormányzat fokozott óvatosságra inti a lakosságot. A ragadozót a Kukukkhegy feletti erdős területen, a bánya közelében szúrták ki.

Bejelentés érkezett az önkormányzathoz, miszerint medve bukkant fel a település határában, a Kukukkhegy feletti erdős részen, a bánya térségében. A helyi vezetés a potenciális veszély miatt több óvintézkedés betartására hívja fel a lakosok figyelmét.

Kérik a helyieket, hogy saját biztonságuk érdekében kerüljék az erdős, bokros területek látogatását.

Kiemelten fontos továbbá, hogy a szülők ne engedjék gyermekeiket felügyelet nélkül a település határába.

A vadállat távoltartása érdekében a háztartási hulladékot kizárólag jól zárható tárolóedényekben szabad elhelyezni.

Emellett fokozott figyelmet kell fordítani a házi- és haszonállatok védelmére is, amelyeket éjszakára biztonságos, zárt helyen javasolt tartani.

Az önkormányzat figyelmeztetése szerint, amennyiben bárki észleli a medvét, semmiképpen ne próbálja megközelíteni az állatot. Ilyen esetben haladéktalanul hívni kell a 112-es segélyhívó számot.

