Medvét láttak szabadon járkálni Magyarországon egy település határában

Bejelentés érkezett az önkormányzathoz, miszerint medve bukkant fel a település határában, a Kukukkhegy feletti erdős részen, a bánya térségében. A helyi vezetés a potenciális veszély miatt több óvintézkedés betartására hívja fel a lakosok figyelmét.
- Kérik a helyieket, hogy saját biztonságuk érdekében kerüljék az erdős, bokros területek látogatását.
- Kiemelten fontos továbbá, hogy a szülők ne engedjék gyermekeiket felügyelet nélkül a település határába.
- A vadállat távoltartása érdekében a háztartási hulladékot kizárólag jól zárható tárolóedényekben szabad elhelyezni.
- Emellett fokozott figyelmet kell fordítani a házi- és haszonállatok védelmére is, amelyeket éjszakára biztonságos, zárt helyen javasolt tartani.
Az önkormányzat figyelmeztetése szerint, amennyiben bárki észleli a medvét, semmiképpen ne próbálja megközelíteni az állatot. Ilyen esetben haladéktalanul hívni kell a 112-es segélyhívó számot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
