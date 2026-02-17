Megtörte a csendet a Mol: pontról pontra cáfolta a megdöbbentő állításokat

A Mol szerint a tanulmány a tárgyi tudás alapvető hiányáról árulkodik és szakmailag több szempontból is megkérdőjelezhető.
Az olajcég meglátása szerint a tanulmányok végkövetkeztetései is hibásak.
Rövid összefoglaló a tanulmányból
A tanulmány szerint 2025-ben a magyar üzemanyagárak átlagosan 18 százalékkal haladták meg a cseh szintet, noha Magyarország kedvezményes áron jut orosz kőolajhoz, amely az elemzők szerint 2024 eleje és 2025 augusztusa között mintegy 20 százalékkal volt olcsóbb a piaci alternatíváknál. Az elemzés úgy találja, hogy ez az árelőny nem jelent meg a hazai fogyasztói árakban, miközben a Mol működési eredménye 30 százalékkal emelkedett a háború előtti szinthez képest. A tanulmány szerint az orosz import aránya a magyar nyersolaj-behozatalon belül 92 százalékra nőtt, annak ellenére, hogy az Adria-vezeték kapacitása elegendő lenne a nem orosz források biztosítására is, ráadásul alacsonyabb tranzitdíj mellett. Az elemzés megkérdőjelezi azt a kormányzati állítást is, hogy az orosz olajimport fenntartása elkerülhetetlen lenne, és uniós szintű tiltást sürget Magyarország és Szlovákia esetében.
Az olajcég pontokra szedve kritizálta a tanulmány megállapításait, ezeket most változtatás nélkül közöljük:
- Nem igaz, hogy a Mol nem csökkentette a kitettséget. Az import adatok nem mondanak ugyanis semmit arról, hogy milyen finomítói és logisztikai fejlesztések történtek a finomítókban.
- Nem igaz, hogy a Barátság kőolajvezetéken való szállítás drágább. Sőt, pont az ellenkezője igaz. Közel kétszer annyiba kerül a szállítás az Adrián, mint a háború sújtotta ukrán vezetéken. És hozzávetőlegesen 4 és félszer drágább, mint az európai átlag szállítási árak. A tanulmányban bemutatott tranzitdíjnál ugyanis azt a nyilvánvaló tényt nem vették figyelembe, hogy nemcsak a tömeg, hanem a távolság is számít, amit az olaj megtesz a vezetékben. A Barátság kőolajvezeték majdnem háromszor hosszabb, mint az Adria-vezeték, így a távolságra vetített szállítási díj, még a cikkben említett, egyébként helytelen számokkal is sokkal magasabb az Adria-vezetéken, a valós szállítási díjak aránya pedig a bemutatottnál kedvezőtlenebbül alakul. Az Adria-vezeték esetén ráadásul az omisalji betáplálási pontig a vezetékesnél drágább, tengeri szállítással kell eljuttatni az olajat.
- A hazai üzemanyagárak nem drágábbak a szomszédos országok árainál. A Mol nagykereskedelmi árképzése sem a termelési költségen alapul. Az üzemanyagárakat ugyanis a régiós keresleti-kínálati egyensúly és az export-import viszonyok határozzák meg, azokra a költségek nincsenek közvetlen hatással. Ez az EU és a hazai versenyhivatal által is jóváhagyott árképzési formula. A termelési költségek a Mol jövedelmezőségét érintik, és forrást vonhatnak el a vállalat beruházásaitól és fejlesztéseitől. Az üzemanyagárra az van hatással, ha nem tud orosz kőolajat feldolgozni a vállalat (erről ld lentebb), mert akkor termékhiány és áremelkedés jön. A KSH januári jelentése szerint egyébként Magyarországon a szomszédos országok átlagához képest alacsonyabbak az üzemanyagárak és ez így volt a teljes 2025-ös esztendő során is.
- Az orosz eredetű kőolaj teljes kiesése okozna áremelkedést. A régióban ugyanis 5-10 százalékkal csökkentené a helyben előállított üzemanyag mennyiségét, amit importból kellene pótolni. Ugyanis a Mol két finomítója is orosz kőolajra van tervezve. Más kőolajból mást és kevesebbet tud termelni. A benzin, gázolaj és egyéb finomított termékek importja egy tengertől elzárt országba ráadásul drága. A megemelkedett szállítási és egyéb költségek üzemanyagár emelést és sokkal törékenyebb piacot hoznak a régió egészében.
- Nem lehet tudni, mennyit tud szállítani az Adria-vezeték. Továbbra sincs megbízható adat az Adria-vezeték horvát szakaszának valós állapotáról és kapacitásáról. A tanulmány nagyvonalúan kezeli ezt a kérdést, de valójában soha nem szállítottak ezen a vezeték szakaszon többet, mint évi 2 millió tonna. Minden egyéb csak feltételezés, de az eddigi tapasztalatok alapján nem lehet arra építeni, hogy a Janaf képes évi 14 millió, napi 40 ezer tonna kőolajat felhozni. Az eddigi tesztek nem alkalmasak a vezeték hosszút távú, fenntartható teljesítményének megbecslésére. A déli, Adria-vezeték kapacitása jelenleg nem tesztelt teljeskörűen, ezért nem biztosítható az állandó szállítás. Az Európai Bizottság, valamint Magyarország, Szlovákia és Horvátország azonban megállapodott részletes kapacitástesztelésről, amely a biztonságos és kiszámítható ellátás érdekében történik.
A Mol csoport álláspontja szerint az energiaellátás kérdését hosszú távú ellátásbiztonsági, gazdasági és technológiai megfontolások mentén kell kezelni. A vállalat célja nem egyes források kizárása, hanem az, hogy a lehető legnagyobb rugalmassággal biztosítsa a régió üzemanyag-ellátását.
Kulcsszó: diverzifikáció
Mint ismert,
a Barátság kőolajvezetéken január vége óta áll a tranzit a Lviv térségében történt orosz dróntámadás, valamint az azt követő biztonsági intézkedések miatt.
Magyarország és Szlovákia ezért a hétvégén levélben kérte Horvátországtól, hogy az Adria-vezetéken szállíthassanak dél felől orosz olajat.
Eközben az Európai Bizottság közölte: figyelik a helyzetet, az ellátásbiztonság fenntartása kulcskérdés, de a helyzet is az alternatív útvonalak, a diverzifikáció felértékelődését mutatja.
Az Európai Bizottság hétfői brüsszeli sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen energetikai szóvivő hangsúlyozta, hogy
az Európai Bizottság tudomással bír a tranzitot érintő fennakadásról, és tisztában van azzal, hogy a Barátság vezeték kulcsszerepet játszik Magyarország és Szlovákia ellátásában.
A szóvivő szerint az uniós végrehajtó testület az elmúlt években több intézkedést is hozott annak érdekében, hogy az uniós tagállamok diverzifikálják energiaforrásaikat, csökkentsék az egyoldalú függőséget és növeljék a rendszer rugalmasságát.
Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság lát-e közvetlen kockázatot a magyar és szlovák ellátásban, a szóvivő azt válaszolta:
az uniós szintű készletszabályozás és a tagállami stratégiai tartalékok rendszere éppen az ilyen helyzetek kezelésére szolgál.
Címlapkép forrása: Portfolio
