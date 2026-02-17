Nagy változás jöhet a jogosítványoknál március 1-től

A tervek szerint a támogatás a gyerekvédelmi rendszerben élő gyerekekre és fiatal felnőttekre vonatkozna, akik a tanfolyam vagy a vizsga idején még intézményi ellátásban részesülnek. Számukra az állam a B kategóriás, vagyis személyautó vezetésére jogosító, illetve a C kategóriás, teherautók vezetéséhez szükséges jogosítvány megszerzését segítené, utóbbi esetben a hivatásos járművezetéshez szükséges képesítés költségeivel együtt.

A KSH adatai szerint mintegy 23 500 fő áll állami gondozás alatt, ebben benne vannak az utógondozott fiatal felnőttek is.

A tervezet nemcsak a jogosítvány kiállítását, hanem a gyakorlati vezetést is támogatná. B kategóriánál legfeljebb 35 óra, C kategóriánál legfeljebb 20 óra gyakorlati vezetés díját vállalná át az állam, emellett egyszeri gyakorlati vizsga díja is elszámolható lenne. A támogatás kiterjedne a vezetői engedély kiállításának költségére, valamint a C kategóriához kapcsolódó GKI-képzés és vizsga díjára is.

a támogatás akkor is járna, ha a fiatal végül nem tesz sikeres vizsgát, vagyis az addig ténylegesen kifizetett összeget nem kellene visszafizetni.

A költségeket a gyakorlatban a gyermekvédelmi intézményt fenntartó szervezet előlegezné meg, majd ezt az összeget igényelné vissza az államtól. Egy fiatal után kategóriánként egy alkalommal lehetne élni a támogatással.

Az elméleti képzések és vizsgák döntően online formában zajlanának, az elsősegélynyújtási ismeretek megszervezésében pedig állami szereplők (pl. Országos Mentőszolgálat) vennének részt. A gyakorlati oktatást a később kiválasztott szolgáltatók biztosítanák, ugyanakkor a tervezet átmeneti szabályokat is tartalmaz arra az esetre, ha ez a rendszer még nem működne teljes körűen.

A rendelet hatálybalépését

2026. március 1-jére tervezik, ugyanakkor a támogatás a 2026. január 1. után megkezdett képzésekre is igénybe vehető lenne.

Az igények benyújtására később, az év második felétől nyílna lehetőség. Mivel a szabályozás jelenleg még társadalmi egyeztetés alatt áll, a végleges feltételek a következő hónapokban még módosulhatnak.

A kormány már korábban döntött a jogosítványszerzés támogatásáról

Jelenleg a magyar állami támogatások elsősorban a jogosítványszerzés első lépcsőjére, a KRESZ-tanfolyamra és a sikeres KRESZ-vizsgára koncentrálnak. A 20 év alatti fiatalok számára elérhető egy utólagos visszatérítési lehetőség: a KRESZ elméleti tanfolyam és a sikeres vizsga díja együtt, legfeljebb 25 ezer forintig igényelhető vissza, a vizsgát követő egy éven belül, a kérelmeket a Magyar Államkincstár kezeli.

Ez a támogatás nemcsak fiatalokra vonatkozik, hanem életkortól függetlenül elérhető lehet azok számára is, akik csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülnek.

Emellett 2024–2025-től új elemként megjelent az iskolai keretek között biztosított, államilag finanszírozott képzés: előbb a középiskolák és szakképző intézmények végzős tanulói, majd 2025-től már a 16. életévüket betöltött középiskolások is térítésmentesen sajátíthatják el a B kategóriás jogosítványhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

