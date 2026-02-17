Nagy változás jöhet a jogosítványoknál március 1-től

A tervek szerint a támogatás a gyerekvédelmi rendszerben élő gyerekekre és fiatal felnőttekre vonatkozna, akik a tanfolyam vagy a vizsga idején még intézményi ellátásban részesülnek. Számukra az állam a B kategóriás, vagyis személyautó vezetésére jogosító, illetve a C kategóriás, teherautók vezetéséhez szükséges jogosítvány megszerzését segítené, utóbbi esetben a hivatásos járművezetéshez szükséges képesítés költségeivel együtt.
A KSH adatai szerint mintegy 23 500 fő áll állami gondozás alatt, ebben benne vannak az utógondozott fiatal felnőttek is.
A tervezet nemcsak a jogosítvány kiállítását, hanem a gyakorlati vezetést is támogatná. B kategóriánál legfeljebb 35 óra, C kategóriánál legfeljebb 20 óra gyakorlati vezetés díját vállalná át az állam, emellett egyszeri gyakorlati vizsga díja is elszámolható lenne. A támogatás kiterjedne a vezetői engedély kiállításának költségére, valamint a C kategóriához kapcsolódó GKI-képzés és vizsga díjára is.
a támogatás akkor is járna, ha a fiatal végül nem tesz sikeres vizsgát, vagyis az addig ténylegesen kifizetett összeget nem kellene visszafizetni.
A költségeket a gyakorlatban a gyermekvédelmi intézményt fenntartó szervezet előlegezné meg, majd ezt az összeget igényelné vissza az államtól. Egy fiatal után kategóriánként egy alkalommal lehetne élni a támogatással.
Az elméleti képzések és vizsgák döntően online formában zajlanának, az elsősegélynyújtási ismeretek megszervezésében pedig állami szereplők (pl. Országos Mentőszolgálat) vennének részt. A gyakorlati oktatást a később kiválasztott szolgáltatók biztosítanák, ugyanakkor a tervezet átmeneti szabályokat is tartalmaz arra az esetre, ha ez a rendszer még nem működne teljes körűen.
A rendelet hatálybalépését
2026. március 1-jére tervezik, ugyanakkor a támogatás a 2026. január 1. után megkezdett képzésekre is igénybe vehető lenne.
Az igények benyújtására később, az év második felétől nyílna lehetőség. Mivel a szabályozás jelenleg még társadalmi egyeztetés alatt áll, a végleges feltételek a következő hónapokban még módosulhatnak.
A kormány már korábban döntött a jogosítványszerzés támogatásáról
Jelenleg a magyar állami támogatások elsősorban a jogosítványszerzés első lépcsőjére, a KRESZ-tanfolyamra és a sikeres KRESZ-vizsgára koncentrálnak. A 20 év alatti fiatalok számára elérhető egy utólagos visszatérítési lehetőség: a KRESZ elméleti tanfolyam és a sikeres vizsga díja együtt, legfeljebb 25 ezer forintig igényelhető vissza, a vizsgát követő egy éven belül, a kérelmeket a Magyar Államkincstár kezeli.
Ez a támogatás nemcsak fiatalokra vonatkozik, hanem életkortól függetlenül elérhető lehet azok számára is, akik csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülnek.
Emellett 2024–2025-től új elemként megjelent az iskolai keretek között biztosított, államilag finanszírozott képzés: előbb a középiskolák és szakképző intézmények végzős tanulói, majd 2025-től már a 16. életévüket betöltött középiskolások is térítésmentesen sajátíthatják el a B kategóriás jogosítványhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bedobta magát a befolyásos politikus: Kijev megkaphatja az amerikaiak csúcsfegyverét
Veszélybe kerülhet egy sor orosz célpont.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.
Újraéleszthetik a lakhatási válság elleni varázsszert Nagy-Britanniában
Visszaesett az irodaépületek lakóingatlanná alakításának üteme a szigetországban.
Hihetetlen összegért kelt el az energiaóriás Amerika és Kína kritikus küzdőterén
Dollármilliárdokat fizettek érte.
Münchrath: eljött az ideje, hogy Magyarországnak felvessék az EU-kilépést
Erős kritikát fogalmazott meg a szakértő.
Megütötték a fontot, esik az árfolyam
Rossz adatok jöttek.
Kiharcolnák a vasutasok: visszajöhet a korkedvezményes nyugdíj?
Lépéseket tesz a szakszervezet.
Ukrajna lecsapott: lángokban az oroszok egyik legfontosabb létesítménye
Ez fájó pont lehet Moszkvának.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.