A külföld finanszíroz, Trump bejelent: újabb megaprojektek indulnak az USA-ban
A külföld finanszíroz, Trump bejelent: újabb megaprojektek indulnak az USA-ban

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tavaly nyáron aláírt amerikai–japán kereskedelmi megállapodás keretében elindulnak az első beruházási projektek: egy gáztüzelésű erőmű Ohióban, egy nyersolaj-exportlétesítmény a Mexikói-öbölben és egy szintetikusgyémánt-üzem Georgiában - jelentette a Nikkei Asia.

A megállapodás értelmében Tokió összesen 550 milliárd dollár értékben vállalt befektetéseket, illetve nyújt hiteleket vagy hitelgaranciákat az Egyesült Államokban megvalósuló projektekhez. Cserébe Trump 15 százalékra mérsékelte a Japánra kivetett vámokat. Az elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a beruházások az amerikai ipar újjáélesztését, több százezer munkahely létrehozását és az energetikai dominancia megerősítését szolgálják.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter pontosította a részleteket: az ohiói gáztüzelésű erőmű 9,2 gigawatt teljesítményű lesz, a mélyvízi nyersolaj-exportlétesítmény évi 20-30 milliárd dollárnyi kivitelt generálhat, a georgiai üzem pedig szintetikus ipari gyémántot állít majd elő.

Japán biztosítja a tőkét, az infrastruktúra az Egyesült Államokban épül, a hozamokat pedig úgy strukturálták, hogy Japán visszakapja a megtérülését, Amerika pedig stratégiai eszközökhöz és bővülő ipari kapacitáshoz jut

– fogalmazott Lutnick.

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a tavaly nyári megállapodást kölcsönösen előnyösnek nevezte, és szoros koordinációt ígért a projektek gyors és zökkenőmentes végrehajtása érdekében. Akazava Rjószei japán gazdasági miniszter kiemelte: a beruházások a kritikus fontosságú ásványkincsek, az energia és a mesterséges intelligencia területén erősítik a két ország közötti ellátási láncokat. Hozzátette, hogy ez nemcsak a nagyvállalatoknak, hanem a beszállítói láncban részt vevő kis- és középvállalkozásoknak is lehetőséget teremt.

Akazava azt is elárulta, mely japán cégek érdeklődnek a projektek iránt. A szintetikus gyémántgyártásban az Asahi Diamond Industrial és a Noritake, az olajexport-létesítménynél a Mitsui O.S.K. Lines, a Nippon Steel, a JFE Steel és a MODEC, az erőműnél pedig a Toshiba, a Hitachi, a Mitsubishi Electric és a SoftBank Group jöhet szóba. A miniszter további projektek bejelentését is kilátásba helyezte Takaicsi márciusi washingtoni látogatása során.

Elemzők ugyanakkor megkérdőjelezik, hogy a projektek valódi japán közvetlen tőkebefektetésnek tekinthetők-e.

A megállapodás értelmében a két ország egy 550 milliárd dolláros alapot hoz létre a stratégiai ágazatokban megvalósuló projektek finanszírozására. Bár a tőkét Japán biztosítja, a nyereséget és az osztalékot fele-fele arányban osztják meg mindaddig, amíg a szigetország kamatostul vissza nem kapja az eredeti befektetését. William Chou, a Hudson Institute munkatársa szerint

a konstrukció lényegében egy 550 milliárd dolláros hitelalap.

A szakértő úgy véli, a pontosabb elnevezés használata a japán közvélemény számára is kevésbé lenne félrevezető.

