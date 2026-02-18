  • Megjelenítés
Azonnali hatállyal leállította a kormány az üzemanyag-szállítást Ukrajnába - Egy feltételt szabtak az újraindításhoz
Azonnali hatállyal leállította a kormány az üzemanyag-szállítást Ukrajnába - Egy feltételt szabtak az újraindításhoz

Az ukránok felé a dízelüzemanyag-szállítás leállításra került - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai napon megtartott sajtótájékoztatón.

A külügyminiszter az ügyre ráfordulva azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy hazánk kifejezetten nagy és fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásban. Magyarországon keresztül és Magyarországról történik Ukrajna gáz, áram és dízelüzemanyag-importjának nagy része.

- mondta ezek után Szijjártó, majd hozzátette: "és nem indul újra mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken."

A lépés szorosan összefügg azzal, hogy hetek óta nem érkezik orosz nyersolaj a Barátság kőolajvezetéken egy orosz dróntámadás miatt, amely Magyarország mellett Szlovákia üzemanyagellátást is biztosítja. A magyar kormányzat állítása szerint a támadás utáni javítási munkálatokat már elvégezték, a csővezeték alkalmas a szállításra, és csak az ukrán Naftogaz olajinfrastruktúrát üzemeltető félen múlik, hogy mikor indulhat újra az ellátás.

