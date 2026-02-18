Drasztikus lépésre szánták el magukat az amerikai éttermek: összemennek az adagok

Az ázsiai fúziós konyhát vivő P.F. Chang's lánc tavaly kétszáz amerikai éttermében vezette be főfogásainak "közepes" méretű változatát. Chris Turner, a KFC anyavállalata, a Yum! Brands vezérigazgatója nemrég arról tájékoztatta az elemzőket, hogy a vállalatcsoport négy márkájához tartozó amerikai üzletekben is kiigazítják az adagokat. A Black Box Intelligence piackutató adatai szerint

az ágazat öt egymást követő hónapban forgalomcsökkenést szenvedett el, ami a növekvő megélhetési költségekkel küzdő vendégek elmaradását tükrözi.

Az éttermeket egyszerre sújtják a növekvő alapanyag-, energia- és munkaerőköltségek – köztük a rekordmagas marhahúsárak –, valamint a GLP-1 típusú testsúlycsökkentő gyógyszerek egyre szélesebb körű terjedése. A RAND Corporation becslése szerint

az amerikaiak közel 12 százaléka szed ilyen készítményt.

A Morning Consult felmérése kimutatta, hogy ezek a fogyasztók gyakrabban étkeznek otthon, étteremben pedig kevesebbet rendelnek.

A korlátlan levest, salátát és kenyérrudacskákat kínáló Olive Garden a múlt hónapban hét fogásának csökkentett méretű változatát vezette be kilencszáz éttermében. JP Frossard, a Rabobank elemzője szerint a kézenfekvő válasz az adagok mérséklése. Úgy véli, a kisebb porciók megfizethetőbbé teszik az étlapot, és visszacsalogatják a vendégeket, ráadásul ez a stratégia a GLP-1 gyógyszerek hatásával is összhangban van.

Az amerikai adagok a 20. században nőttek hatalmasra, amikor a háború utáni iparosodás és az olcsó alapanyagok arra ösztönözték az éttermeket, hogy egyre bőségesebb tányérokat szolgáljanak fel. Egy 2024-es tanulmány szerint az amerikai adagok jellemzően 13 százalékkal nagyobbak, mint Franciaországban. Ez az úgynevezett "adagtorzulás" régóta célpontja a közegészségügyi szakértőknek, akik szerint a jelenség az élelmiszer-pazarlás és az elhízási válság egyik fő okozója. A National Restaurant Association (Amerikai Éttermi Szövetség) tavalyi felmérése szerint a vendégek 75 százaléka kisebb adagot szeretne kedvezőbb áron.

Egyes éttermek kifejezetten a fogyókúrás gyógyszereket szedőket célozzák meg. A New York-i Tucci olasz étterem tavaly "Ozempic-menüt" vezetett be: a szokásos háromdarabos adag helyett egyetlen húsgolyó vagy arancini is rendelhető, az eredeti ár valamivel több mint harmadáért. Max Tucci, az étterem alapítója szerint csökkent a vendégek étvágya, ők pedig nem akarják, hogy a túletetés és a pazarlás érzésével távozzanak. Hozzátette ugyanakkor: bőven akadnak még vendégek, akik a hagyományos, bőséges olasz-amerikai adagokra vágynak.

