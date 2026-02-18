Európa megelégelte Trump ámokfutását, jöhet a "kereskedelmi NATO"

Nemzetközi kereskedelmi szövetség, egyfajta "kereskedelmi NATO" felállítását javasolja a BGA német nagy- és külkereskedelmi szakmai képviseleti szervezet a szabadkereskedelem ellen politikai fegyverként használt vámintézkedések kivédésére.

A nyomás alá került német exportgazdaság újfajta nemzetközi szövetség létrehozását sürgeti a szabadkereskedelem védelmére a vámokkal szemben.

Ha a vámokat politikai fegyverként használják, Európa közösen képes ellenlépéseket tenni

- mondta Dirk Jandura, a Német Nagy- és Külkereskedelmi, valamint Szolgáltatási Szövetség (Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen - BGA) elnöke.

Jandura javaslata szerint az Európai Unió és további államok részvételével létrehozott szövetség alkalmas lenne arra, hogy elhárítsák az olyan vámintézkedéseket, mint amilyeneket Donald Trump amerikai elnök is alkalmaz.

A vámokkal diktált hatalmi politika nem kaphat többé teret

- érvelt.

A BGA arra figyelmeztet, hogy a német exportőrök egyre nagyobb nyomás alá kerülnek a világpiacokon. A szövetség szerint a 2025-ben egy százalékkal bővülő kivitel 2026-ban már csak 0,6 százalékkal nőhet, miközben az import várhatóan három százalékkal emelkedik.

Az erős euró rontja a német eladók versenyképességét az árérzékeny piacokon, és lefaragja az árréseket

- mondta Jandura a Handelsblatt lapnak adott interjúban.

Jandura elképzelése szerint a "kereskedelmi NATO" az elzárkózás világában jelenthetne megoldást. A szövetség az Európai Unióból és a Csendes-óceáni Partnerségi Megállapodás (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) tagállamaiból állhatna; utóbbihoz tartozik mások mellett Ausztrália, Kanada és Japán.

Oroszországot, az Egyesült Államokat és Kínát a koncepció kizárná.

A szövetség egy, az Észak-atlanti Szövetség katonai kollektív védelmi klauzulájához hasonló mechanizmussal reagálna a vámintézkedésekre:

azokat a lépéseket, amelyek ellentétesek a Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization - WTO) elveivel, az összes tag elleni támadásként kezelnék, és közös ellenlépések - például ellenvámok, digitális adók vagy hasonló intézkedések - indulnának.

