Jön a havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Gazdaság

Jön a havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó

Portfolio
Csütörtökön egy mediterrán ciklon éri el hazánkat, és hoz csapadékot az ország döntő részére péntek estig. A hét folyamán az időjárás-előrejelzések alapján még úgy látszott, azt sem lehet kizárni, hogy igen vastag, akár 20 centit is meghaladó hótakaróalakulhat ki. Azonban a Weather on Maps elemzésében arról ír, az időjárási modellek friss adatai szerint ugyan az ország jelentős részén van esély továbbra is havazásra péntek éjfélig, számottevő, vastagabb hótakaró leginkább Észak-Dunántúlon, Északi-középhegységben valószínű. Ezzel párhuzamosan, nagyobb lett az esélye a kiadós esőzéseknek, ám az előrejelzésekben jelentős bizonytalanságok vannak jelenleg.

A Portfolio-n is beszámoltunk róla, hogy az időjárás-előrejelzések nagy esélyt adtak arra, hogy a Kárpát-medence legnagyobb részén 1 centiméternél több hó hullik majd csütörtök délután, illetve péntek délelőtt, egy mediterrán ciklon jóvoltából. Akkor úgy látszott, hogy számottevő, megmaradó hó az ország északi régióiban hullhat, Budapesten pedig 65 százalékos esélye volt annak, 5 centimétert meghaladó hóréteg, egyes helyeken pedig a jelentős, 20 centis hó sem kizárható.

A Weather on Maps meteorológiai szakblog friss bejegyzése szerint csütörtökön napközben befelhősödik az ég Magyarország felett, délután pedig jellemzően eső formájában számíthatunk csapadékra. Ezt követően

legkorábban északnyugaton válthat majd az eső hóba, de igazán nagy területen erre csak péntek napközben van esély.

A jelenlegi modellfuttatások eredményei alapján, változatlanul fennáll, hogy péntek estig az ország nagy részén eshet a hó és jöhet létre átmeneti hólepel is. Azonban,

a korábbi várakozásokhoz képest, 5 cm-t meghaladó hóréteg már inkább csak az Észak-Dunántúlon, Északi-középhegységben valószínű, 20 cm-es hótakaró pedig inkább csak a Bakonyban jöhet.

Mivel a várható hőmérséklet fagypont felett alakul majd, a hóhullást követően megmaradó hó is nedves, latyakos lesz, mert a hőmérséklet fagypont közelében, sőt, kissé fölötte marad majd.

havazás-hó-magyarország-budapest-tél-hideg-időjárás-előrejelzés-ciklon-hóvastagság
Kép forrása: Weather on Maps

A Weather on Maps meteorológusai posztjukban kiemelik, hogy a valószínűségi előrejelzést tartalmazó térképeken olvasható szátalékos adatok azt mutatják, hogy az előrejelzési sokaság (az összes modellfuttatás) hányad része prognosztizálja az adott esemény megvalósulását.

A 100%-os érték ezért nem jelent garanciát arra, hogy biztosan havazás érkezik, pusztán annak ténye, hogy az előrejelző rendszer minden tagja várja a jelenséget.

A modell hibák miatt így a 0% nem egyenlő a hagyományos értelemben vett kizárással, a 100% pedig a biztossal.

havazás-hó-magyarország-budapest-tél-hideg-időjárás-előrejelzés-ciklon-hótakaró
Kép forrása: Weather on Maps
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

