Kapitány István: A Tisza Párt az egészségügy és oktatás fejlesztésével támasztaná fel a gazdasági növekedést Magyarországon

A külföldön dolgozó szakember szerint különösen fájó látni, hogy Magyarország szinte minden mérhető mutató alapján sereghajtó az Európai Unióban. Kritikája szerint a kormányzat már régóta nem a helyzet javításán munkálkodik, hanem külső magyarázatokat keres a kudarcokra.
A legújabb mondás az, hogy azért nem megy a gazdaság, mert háború van. Szlovákia, Horvátország, Csehország és Lengyelország is ebben a régióban helyezkedik el, és ott nő a gazdaság
– fogalmazott Kapitány. Hozzátette: a gazdasági vezetésnek nem külső tényezőkre kellene mutogatnia, hanem konkrét megoldásokat kellene felmutatnia.
A szakértő a 2010-es évektől eredezteti a problémák kezdetét. Véleménye szerint a kedvező világgazdasági környezet és az uniós támogatások kombinációja páratlan lehetőséget teremtett volna a valódi felzárkózásra.
Ezt a lehetőséget a mostani kormány elszalasztotta
– jelentette ki.
Kapitány szerint a verseny hiánya a magyar gazdaság egyik legfőbb problémája.
A GDP-arányosan 2,9 százalékot kitevő, évente 2700 milliárd forintos gazdaságfejlesztési alapból szerinte nem a legjobb teljesítményt nyújtó vállalkozások részesülnek. Tapasztalata szerint a Shellnél dolgozó magyar menedzserek teljesítménye semmivel sem marad el amerikai, brit vagy német kollégáikétól, így a probléma nem a tehetség hiánya.
A Tisza Párt gazdasági szakértője különösen aggályosnak tartja, hogy az elmúlt öt évben 1500 milliárd forintot költöttek akkumulátor- és elektromos autógyárakra, ráadásul ez az összeg nem tartalmazza az adókedvezményeket.
Senki sem gondolhatja, hogy 100 százalékig biztos az, hogy az elektromos autózás szárnyalni fog
– figyelmeztetett. Bár elismerte, hogy hosszú távon sikeres lesz ez az iparág,
a nemzetgazdasági stratégiát összeszerelő tevékenységre alapozni komoly hiba.
A már megépült gyárak kapcsán elmondta: a Tisza át fogja tekinteni a szerződéseket, és megvizsgálják az esetleges visszaéléseket. Céljuk, hogy olyan feltételeket teremtsenek, amelyek révén a magyar kis- és középvállalatok beszállítóként kapcsolódhatnak be az értékláncokba.
Olyan új ipari beruházásokat nem fogunk végrehajtani és támogatni, ahol az egyedüli hozzáadott értékünk az, hogy olcsón adjuk a területet, olcsón biztosítjuk az infrastruktúrát, és óriási támogatásokat adunk
– szögezte le.
A Tisza-program szerint évente 500 milliárd forinttal növelnék az egészségügyi kiadásokat.
Mint gazdasági szakember mondom: a legjobb befektetés, ha az egészségügyre és az oktatásra költünk
– hangsúlyozta Kapitány. Szerinte a kirívóan alacsony magyar várható élettartam növelése gazdasági szempontból is megtérülő, mivel az emberek tovább maradnának aktívak a munkaerőpiacon.
A finanszírozásról szólva elmondta: szakértőik szerint évente 3000-4000 milliárd forint takarítható meg a költségvetés hatékonyabb gazdálkodásával. Ehhez járulna 8000 milliárd forint uniós forrás és a gazdasági növekedésből származó többletbevétel.
Becslések szerint a korrupció mértéke a GDP 4–6 százalékát teszi ki. Ez 3000 milliárd forint feletti elvesztegetett érték évente
– mutatott rá.
Az energiapolitika kapcsán Kapitány leszögezte:
Mi az orosz függőséget, nem az orosz partnerséget szüntetnénk meg.
Szerinte diverzifikációra van szükség az energiaellátásban is, vagyis több forrásból kellene beszerezni mind a gázt, mind az olajat.
"Azt szeretnénk, és annak vagyunk az elkötelezett hívei, hogy a mi döntésünk legyen, hogy kitől, hogyan és milyen feltételek között szerzünk be energiaforrásokat" – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a cél a magyar állampolgárok legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaellátása.
Címlapkép forrása: Kapitány István Facebook-oldala
Nagy üzletnek indult, az Nvidia most mégis teljesen megszabadult egyik befektetésétől
Eladták az utolós pakkot.
Indul az új innovációs tőkealap, 17 milliárd forintra pályázhatnak a magyar startupok
A Hiventures gondozásában.
Csillagászati összegeket emésztenek fel a kibertámadások, mégis háttérbe szorul a kockázatelemzés
Solymos Ákost, a Tigra Zrt. kiberbiztonsági szakértőjét kérdeztük.
Drasztikus lépésre szánták el magukat az amerikai éttermek: összemennek az adagok
Részben a súlycsökkentő csodaszerek miatt.
A külföld finanszíroz, Trump bejelent: újabb megaprojektek indulnak az USA-ban
Hosszú együttműködés kezdődik a világ két vezető hatalma között.
Fontos megállapodást kötött a Richter: nők tízmillióinak életét megkeserítő betegségre fejleszt gyógyszert
Úttörő terápia lehet, ha sikeres lesz a fejlesztés.
Alakul az összefogás: a buszvezetők is követelik a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását
A vasutasok példáján felbuzdulva.
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.