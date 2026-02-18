Kapitány István: A Tisza Párt az egészségügy és oktatás fejlesztésével támasztaná fel a gazdasági növekedést Magyarországon

A külföldön dolgozó szakember szerint különösen fájó látni, hogy Magyarország szinte minden mérhető mutató alapján sereghajtó az Európai Unióban. Kritikája szerint a kormányzat már régóta nem a helyzet javításán munkálkodik, hanem külső magyarázatokat keres a kudarcokra.

A legújabb mondás az, hogy azért nem megy a gazdaság, mert háború van. Szlovákia, Horvátország, Csehország és Lengyelország is ebben a régióban helyezkedik el, és ott nő a gazdaság

– fogalmazott Kapitány. Hozzátette: a gazdasági vezetésnek nem külső tényezőkre kellene mutogatnia, hanem konkrét megoldásokat kellene felmutatnia.

A szakértő a 2010-es évektől eredezteti a problémák kezdetét. Véleménye szerint a kedvező világgazdasági környezet és az uniós támogatások kombinációja páratlan lehetőséget teremtett volna a valódi felzárkózásra.

Ezt a lehetőséget a mostani kormány elszalasztotta

– jelentette ki.

Kapitány szerint a verseny hiánya a magyar gazdaság egyik legfőbb problémája.

A GDP-arányosan 2,9 százalékot kitevő, évente 2700 milliárd forintos gazdaságfejlesztési alapból szerinte nem a legjobb teljesítményt nyújtó vállalkozások részesülnek. Tapasztalata szerint a Shellnél dolgozó magyar menedzserek teljesítménye semmivel sem marad el amerikai, brit vagy német kollégáikétól, így a probléma nem a tehetség hiánya.

A Tisza Párt gazdasági szakértője különösen aggályosnak tartja, hogy az elmúlt öt évben 1500 milliárd forintot költöttek akkumulátor- és elektromos autógyárakra, ráadásul ez az összeg nem tartalmazza az adókedvezményeket.

Senki sem gondolhatja, hogy 100 százalékig biztos az, hogy az elektromos autózás szárnyalni fog

– figyelmeztetett. Bár elismerte, hogy hosszú távon sikeres lesz ez az iparág,

a nemzetgazdasági stratégiát összeszerelő tevékenységre alapozni komoly hiba.

A már megépült gyárak kapcsán elmondta: a Tisza át fogja tekinteni a szerződéseket, és megvizsgálják az esetleges visszaéléseket. Céljuk, hogy olyan feltételeket teremtsenek, amelyek révén a magyar kis- és középvállalatok beszállítóként kapcsolódhatnak be az értékláncokba.

Olyan új ipari beruházásokat nem fogunk végrehajtani és támogatni, ahol az egyedüli hozzáadott értékünk az, hogy olcsón adjuk a területet, olcsón biztosítjuk az infrastruktúrát, és óriási támogatásokat adunk

– szögezte le.

A Tisza-program szerint évente 500 milliárd forinttal növelnék az egészségügyi kiadásokat.

Mint gazdasági szakember mondom: a legjobb befektetés, ha az egészségügyre és az oktatásra költünk

– hangsúlyozta Kapitány. Szerinte a kirívóan alacsony magyar várható élettartam növelése gazdasági szempontból is megtérülő, mivel az emberek tovább maradnának aktívak a munkaerőpiacon.

A finanszírozásról szólva elmondta: szakértőik szerint évente 3000-4000 milliárd forint takarítható meg a költségvetés hatékonyabb gazdálkodásával. Ehhez járulna 8000 milliárd forint uniós forrás és a gazdasági növekedésből származó többletbevétel.

Becslések szerint a korrupció mértéke a GDP 4–6 százalékát teszi ki. Ez 3000 milliárd forint feletti elvesztegetett érték évente

– mutatott rá.

Az energiapolitika kapcsán Kapitány leszögezte:

Mi az orosz függőséget, nem az orosz partnerséget szüntetnénk meg.

Szerinte diverzifikációra van szükség az energiaellátásban is, vagyis több forrásból kellene beszerezni mind a gázt, mind az olajat.

"Azt szeretnénk, és annak vagyunk az elkötelezett hívei, hogy a mi döntésünk legyen, hogy kitől, hogyan és milyen feltételek között szerzünk be energiaforrásokat" – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a cél a magyar állampolgárok legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaellátása.

