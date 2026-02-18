  • Megjelenítés
Kirobbanó formában az amerikai ipar
Gazdaság

Kirobbanó formában az amerikai ipar

Egy újabb olyan amerikai adat érkezett, ami a gazdaság újragyorsulása mellett szól. Az ipari termelés magára talált, az ingatlanpiac is kezd magára találni.

Ma számos amerikai makroadatot tettek közzé. Januárban az amerikai ipari termelés 2,3%-kal emelkedett éves alapon az előző havi 2%-os emelkedés után. Havi alapon 0,7%-os a növekedés

A közlekedési eszközöktől tisztított tartós fogyasztási javak rendelésállománya havi alapon 0,9%-kal nőtt az előző havi 0,4%-os növekedés után. A védelmi megrendelésektől tisztított mutató pedig havi alapon 2,5%-kal csökkent.

Havi alapon az építési engedélyek 4,3%-kal, az új lakásépítések 6,2%-kal emelkedtek.

Összességében a mai adatcsomag is nagyon erősnek bizonyult és megerősíti azt, hogy az amerikai gazdaság újragyorsul.

Ami kiemelten kedvező hír, hogy hosszú idő után az ipar és az ingatlanszektor is becsatlakozott a növekedéshez.

Ugyanakkor kérdésként fel lehet tenni, ha a szolgáltatószektor nagyon erős, az ipar és az ingatlanszektor is szépen megy, akkor később mi történik az inflációval? Főleg egy olyan helyzetben, amikor több ágazatban is a bevándorlási politika miatt szűkebb lett a munkaerőkínálat.

