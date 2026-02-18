Megérkezett a válasz a horvátoktól a magyar olajmentességi kérelemre

Harmadik hete nem érkezik orosz nyersolaj a Barátság vezetéken Magyarországra és Szlovákiába, miután a vezetéket Lviv térségében dróntámadás érte. Bár a sérült szakaszt kijavították, a szállítás nem indult újra, így a Mol biztonsági készletek felszabadítását kezdeményezte, és megkezdte a tengeri úton történő olajbeszerzést - bővebben:
A megoldás kulcsa az Adria-olajvezeték, illetve a horvátországi Omišalj kikötője lehet.
Az ellátásbiztonsági ügy időközben látványos politikai üzengetésbe fordult. A horvát gazdasági miniszter, Ante Šušnjar, az X-en címzett nyilvános üzenetet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek. Bejegyzésében emlékeztetett: évtizedekkel ezelőtt maga a magyar stratégiai gondolkodás támogatta az Adria-vezeték megerősítését, hogy Közép-Európa ne szoruljon egyetlen keleti útvonalra.
Dear colleague @FM_Szijjarto, it’s genuinely heartwarming to hear Hungary speak with such conviction about EU law, European values, and binding obligations. When those words are more than a talking point or a tweet, they are exactly what keep our region stable and secure.… pic.twitter.com/G2Gl5b75tz https://twitter.com/FM_Szijjarto?ref_src=twsrc%5Etfw— Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 17, 2026
Šušnjar szerint az Adria-vezeték megbízható, biztonságos és költségversenyképes alternatíva, amely képes kielégíteni Magyarország és Szlovákia igényeit, és segíti Európát az orosz energiafüggés csökkentésében.
A miniszter hangsúlyozta:
Horvátország kész felelősen és az uniós, illetve az amerikai OFAC-szabályoknak megfelelően eljárni.
Uniós kiskapu aktiválás alatt. A helyzet jogi hátterét az Európai Unió 2022 nyarán elfogadott olajembargója adja. A rendelet átmeneti mentességet biztosított Magyarországnak, Szlovákiának és Csehországnak a csővezetéken érkező orosz nyersolajra, ugyanakkor előírta az alternatív beszerzési útvonalak kiépítését. A szabályozás egy további fontos elemet is tartalmaz: ha a csővezetékes ellátás külső okból megszakad, akkor az érintett tagállam számára engedélyezni kell az orosz nyersolaj tengeri importját az ellátás helyreállításáig.
Magyarország hivatalosan is jelezte az Európai Bizottság felé, hogy aktiválná ezt a mentességet, és az Adria-vezetéken keresztül hozna be orosz nyersolajat.
A Bizottság erre válaszul azt közölte, hogy figyelemmel kíséri a fejleményeket, és szükség esetén összehívja az olajkoordinációs csoport rendkívüli ülését. Hozzátették, hogy rövid távon nem látnak ellátásbiztonsági kockázatot.
Magyarország január végi adatok alapján 96 napra elegendő stratégiai készlettel rendelkezik. A Mol jelezte: első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai nyersolaj felszabadítása válhat szükségessé, ha a keleti szállítás nem indul újra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
