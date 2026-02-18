  • Megjelenítés
Orbán Viktor: hozzá kell nyúlni a stratégiai olajkészletekhez
Orbán Viktor: hozzá kell nyúlni a stratégiai olajkészletekhez

A magyar miniszterelnök Facebook videójában jelentette be, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért orosz támadás miatt elapadt  kőolajimportot a hazai biztonsági készletek felszabadításával kell pótolni.

Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz

- mondta Orbán Viktor a videóban. A kérdés kiemelt témája lesz a mai kormányülésnek.

Több mint három hete nem érkezik orosz nyersolaj a Barátság kőolajvezetéken, amely Magyarország mellett Szlovákia üzemanyagellátást is biztosítja.

Emiatt Magyarország levélben jelezte szándékát és

kérvényezte az orosz olajszállításra vonatkozó embargó alóli felmentést annak érdekében,

hogy az Adria-olajvezetéken keresztül hozhasson be orosz nyersolajat.

Erre egy uniós rendelet biztosít lehetőséget, amely kimondja, hogy ha a csővezetékes nyersolajellátás külső okokból megszakad, az Oroszországból tengeren szállított nyersolajnak az említett tagállamba történő behozatalát engedélyezni kell (amíg a csővezetéken történő ellátás újra nem indul, vagy a Tanács nem határoz úgy).

A helyzetre a Mol is reagált és hétfőn bejelentették, hogy kezdeményezik a biztonsági (stratégiai) készletek felszabadítását, valamint elkezdték megszervezni finomítóinak (Százhalombatta és Pozsony) tengeri úton történő ellátását.

Még ha nem is mostanában indul újra a vezetékes ellátás,

a magyar üzemanyagpiacon rövid távon nem várható ellátásbiztonsági zavar,

hiszen több mint 90 napra elegendő tartalék készlete van Magyarországnak, amivel jó ideig pótolható a kieső mennyiség.

Időközben az ellátásbiztonsági ügy látványos politikai üzengetésbe fordult. A horvát gazdasági miniszter, Ante Šušnjar, a közösségi médiában címzett nyilvános üzenetet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek. Szerinte az Adria-vezeték megbízható, biztonságos és költségversenyképes alternatíva, amely képes kielégíteni Magyarország és Szlovákia igényeit, és segíti Európát az orosz energiafüggés csökkentésében.

A miniszter hangsúlyozta:

Horvátország kész felelősen és az uniós, illetve az amerikai OFAC-szabályoknak megfelelően eljárni.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook

