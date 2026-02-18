Robin Hood és a kormány

Évértékelő beszédében a miniszterelnök feltette magának a szónoki kérdést, hogy miből futja Magyarországnak Európa legbőkezűbb családtámogatására? Miből futja a rezsicsökkentésre? Miből futja 13. és 14. havi nyugdíjra? Az új gyárakra, budapesti történelmi épületek, sőt egész városnegyedek újjáépítésére? Miből futja a Magyar Falu Programra, diákhitelre, munkáshitelre, fix 3 százalékos elsőotthon-teremtésre?” És mindjárt meg is adta a választ: „Ugyan miből? Nos, 2010 és 2025 között három gazdasági területről: a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól különböző módszerekkel elvettünk összesen 14.956 milliárd forintot. 14.956 milliárd forintot! És a tervek szerint 2026-ban is elveszünk 1.922 milliárd forintot.”
Mindjárt el is képzeltem magam elé a kormányt, amely – mint Robin Hood vidám csapata a sherwoodi erdő mélyén – megkopasztja a magukat csuhásnak álcázó gaz bankokat, energiavállalatokat meg kiskereskedelmi láncokat, hogy aztán visszajuttassa a pénzt a pórnépnek, melytől adóként harácsolták azt össze. S elborzadva gondoltam arra, hogy vajon mi is lett volna a szorgos magyar nép sorsa, ha ezt a hatalmas összeget a kormány nem vonta volna el és juttatta volna vissza. Hiszen az életszínvonal különböző mutatóit tekintve a magyarok még a Robin Hood-féle támogatások ellenére is meglehetősen hátul állnak az Európai Unióban, s ma már olyan országok is megelőznek bennünket, akiket az EU-ba történt belépésünk idején még magunk mögött tudhattunk.
De ne áltassuk magunkat:
az elkobzott pénz különböző jogcímeken voltaképpen nem is a csuhás barátoktól, hanem a néptől lett elvonva, megdrágítva a vásárolt árukat és szolgáltatásokat.
S miközben a kormány elszántan akar gátat vetni az olcsó ukrán és dél-amerikai mezőgazdasági termékek behozatalának, hogy úgymond megmentse a hazai kistermelőket a csődtől, addig világcsúcs-magas áfát, kereskedelmi adót és egyéb díjat vet ki az itthon értékesített élelmiszerekre. Ezért aztán sokaknak megéri inkább a szomszédban bevásárolni, gyakran ugyanannak a kereskedelmi láncnak egyik kinti boltjába, amelyiktől - a túlzott árrésre hivatkozva -itthon extraprofitadót zsebelnek be.
Ráadásul a kormány által elvont hatalmas összegnek közel egy tizedét nem is a nép meg a hazai kisvállalkozások, hanem nagy multi cégek kapták: a kezdetben a nagy német autóipari cégek voltak a fő kedvezményezettek, később a kínai és dél-koreai akkumulátorgyártóknak juttatták a legnagyobb összegeket. Ezek a jószerint feltételek nélkül folyósított támogatások valószínűleg soha nem térülnek meg a nemzetgazdaságnak, viszont hosszú távon növelik a magyar gazdaság sérülékenységét és a környezet károsodását. Ezen túlmenően
ahelyett, hogy ösztönözték volna a tudásalapú, innovatív ágazatok megerősödését, inkább konzerválták a már így is a teljesítőképessége határára ért, s a betanított munkán alapuló foglalkoztatási modellt.
A kormány ugyan még legalább további 300 ezer új munkahelyet kíván teremteni, hogy minden munkaképes korú magyarnak legyen itthon állása. Ám a hazai vállalkozások munkaerő-kereslete olyan, hogy már most is több mint 100 ezer külföldi munkavállaló foglalkoztatására van szüksége. Ugyanakkor a magas hozzáadott értéket teremteni képes szakképzett munkaerő kínálata kisebb a keresletnél és az optimálisnál, ám még ezt is megcsapolja a külföldön elérhető, az itthoninál jobban dotált állások vonzereje.
Való igaz, a kormány az idén a munkavállalókkal és a munkáltatókkal való egyeztetés során a minimálbér két számjegyű növelését érte el, noha a gazdaság összteljesítménye – jóval elmaradva a prognosztizált repülőstarttól – csak épphogy nem csökkent. Ennek is meglesz majd a böjtje, mert a szolgáltatószektorban, ahol termelékenység növekedése általában alacsonyabb a feldolgozóiparénál, bizony növekedni fognak az árak, hiszen a szolgáltatások árára csak áttételesen hat a forint erősödése.
A regényben Robin Hood nagyon megörült Oroszlánszívű Richárd hazatértének, mert többé már nem volt szükség arra, hogy neki kelljen betyár módján gondoskodnia a pénzek igazságos felosztásáról. A való életben pedig Magyarország gazdaságának nem egy Robin Hoodot utánzó kormányra van szüksége, hanem egy tisztességesen működő versenygazdaságra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
