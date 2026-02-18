  • Megjelenítés
Újabb európai ország zárná el a közösségi médiát a fiatalok elől
Újabb európai ország zárná el a közösségi médiát a fiatalok elől

Írország új szabályozást készít elő, amely korhatárhoz kötné a közösségi oldalak használatát, írja a Bloomberg.
Az ír kormány azt vizsgálja, hogyan lehetne korlátozni a közösségi oldalak használatát a fiatalok számára, különösen a 16 év alattiaknál.

A terv szerint uniós szinten határoznák meg a digitális nagykorúság életkorát, de ha ez nem történik meg, Írország saját szabályozást vezethet be.

A hatóságok egy digitális személyazonosító rendszerrel ellenőriznék a felhasználók életkorát.

A döntés része egy szélesebb mesterséges intelligencia stratégiának is. Ebben szerepel az AI infrastruktúra fejlesztése, a kiberbiztonság erősítése és az, hogy az ország megőrizze vezető szerepét a technológiai szabályozásban Európában.

A szigorítás mögött egészségügyi aggodalmak állnak. Egyre több ország tart attól, hogy a közösségi oldalak függőséget okoznak és káros hatással vannak a fiatalokra.

Spanyolország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Lengyelország is hasonló lépéseket vizsgál, Ausztrália pedig már blokkolta a 16 év alatti felhasználók fiókjait.

Az ír kormány szerint a probléma már közegészségügyi kérdéssé vált. A közeljövőben egy kísérleti program indulhat, amelyben a felhasználók állami digitális azonosítóval igazolják életkorukat a platformokon.

Címlapkép forrása: Copyright Tim Robberts 2025 via Getty Images

