Az Országos Bírói Tanács megsemmisíttetné a kormány szolidaritási hozzájárulás támadhatatlanságáról szóló rendeletét

Az OBT kedden fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve a kormányrendelet egyes részeinek megsemmisítését.
A kormány február 4-i rendeletében – az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkozva – megtiltotta, hogy az önkormányzatok közigazgatási per keretében vitassák a kivetett szolidaritási hozzájárulás mértékét vagy beszedésének módját. A jogszabály egyúttal felhatalmazást ad a kincstárnak, hogy önkéntes teljesítés hiányában azonnal inkasszálja az összeget az önkormányzatok számlájáról.
Az OBT elnöke által jegyzett indítvány fő érve, hogy a kormány megsértette az Alaptörvényt, amikor előzetes egyeztetés nélkül módosította a bírósági eljárások rendjét. A testület szerint a bíróságoknak alkotmányos joguk véleményezni a működésüket érintő jogszabályokat, ám a váratlanul bevezetett rendelet esetében ezt a lehetőséget nem biztosították számukra.
A testület három rendelkezés megsemmisítését kezdeményezi.
- Elsőként azt a szabályt támadják, amely előírja a rendelet kényszerű alkalmazását a folyamatban lévő közigazgatási perekben is.
- Másodszor kifogásolják a be nem fizetett hozzájárulás azonnali behajtását engedélyező szakaszt.
- Harmadrészt azt a tilalmat sérelmezik, amely kategorikusan kizárja, hogy az önkormányzatok azonnali jogvédelmet kérjenek az ügyben.
Ezzel lényegében a rendelet minden érdemi rendelkezését megsemmisítenék.
Ha az Alkotmánybíróság pozitívan bírálja el az OBT indítványát, az megnyugvást jelenthetne a szolidaritási hozzájárulás kapcsán perben álló önkormányzatoknak, akiknek most fokozott bizonytalansággal kell számolniuk, hogy folytatódik-e egyáltalán a jogvitájuk.
A rendeletről, valamint Budapest pénzügyi helyzetéről szóló írásainkat itt olvashatják:
