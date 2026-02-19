  • Megjelenítés
Az Országos Bírói Tanács megsemmisíttetné a kormány szolidaritási hozzájárulás támadhatatlanságáról szóló rendeletét
Gazdaság

Az Országos Bírói Tanács megsemmisíttetné a kormány szolidaritási hozzájárulás támadhatatlanságáról szóló rendeletét

Portfolio
Az Országos Bírói Tanács (OBT) alkotmánybírósági eljárást kezdeményezett a kormány február 4-én kihirdetett veszélyhelyzeti rendelete ellen – tudósított a HVG. A testület azt kifogásolja, hogy a bíróságok törvényben előírt előzetes véleményezése nélkül született a jogszabály.

Az OBT kedden fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve a kormányrendelet egyes részeinek megsemmisítését.

A kormány február 4-i rendeletében – az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkozva – megtiltotta, hogy az önkormányzatok közigazgatási per keretében vitassák a kivetett szolidaritási hozzájárulás mértékét vagy beszedésének módját. A jogszabály egyúttal felhatalmazást ad a kincstárnak, hogy önkéntes teljesítés hiányában azonnal inkasszálja az összeget az önkormányzatok számlájáról.

Az OBT elnöke által jegyzett indítvány fő érve, hogy a kormány megsértette az Alaptörvényt, amikor előzetes egyeztetés nélkül módosította a bírósági eljárások rendjét. A testület szerint a bíróságoknak alkotmányos joguk véleményezni a működésüket érintő jogszabályokat, ám a váratlanul bevezetett rendelet esetében ezt a lehetőséget nem biztosították számukra.

A testület három rendelkezés megsemmisítését kezdeményezi.

Még több Gazdaság

Meglepő fejlemény: külföldiek rohamozták meg az egyik legfontosabb ázsiai kötvénypiacot

Hernádi Zsolt az orosz olajról: készül a leválási ütemterv, de drágább lesz a benzin a Barátság nélkül

Összeomlás felé száguld az orosz gazdaság? Bezárnak a boltok, éttermek

  1. Elsőként azt a szabályt támadják, amely előírja a rendelet kényszerű alkalmazását a folyamatban lévő közigazgatási perekben is.
  2. Másodszor kifogásolják a be nem fizetett hozzájárulás azonnali behajtását engedélyező szakaszt.
  3. Harmadrészt azt a tilalmat sérelmezik, amely kategorikusan kizárja, hogy az önkormányzatok azonnali jogvédelmet kérjenek az ügyben.

Ezzel lényegében a rendelet minden érdemi rendelkezését megsemmisítenék.

Ha az Alkotmánybíróság pozitívan bírálja el az OBT indítványát, az megnyugvást jelenthetne a szolidaritási hozzájárulás kapcsán perben álló önkormányzatoknak, akiknek most fokozott bizonytalansággal kell számolniuk, hogy folytatódik-e egyáltalán a jogvitájuk.

A rendeletről, valamint Budapest pénzügyi helyzetéről szóló írásainkat itt olvashatják:

Kapcsolódó cikkünk

Időzített pénzügyi bombák sora robbanhat rá Budapestre a következő hónapokban

Évek vitájára tett pontot a kormány, egyetlen rendelettel ütött jelentős lyukat Budapest pénzügyeiben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Elkezdett gyengülni a forint
Azonnali hatállyal leállította a kormány az üzemanyag-szállítást Ukrajnába - Egy feltételt szabtak az újraindításhoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility