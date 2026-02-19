Egy darabig nem nyit ki Budapest ikonikus étterme

A hatósági döntés hátterében az áll, hogy az egyik letartóztatott terjesztő, az 51 éves D. Zsolt ebben az óbudai létesítményben folytatta tevékenységét. A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfi rendszeresen árult kábítószert a vendégeknek.
Az ügyben vasárnap hajnalban történt fordulat, amikor a szórakozóhely mosdójában súlyos incidens történt. Hajnali két óra körül egy férfi kábítószert próbált eladni egy vendégnek, aki éppen a mellékhelyiséget akarta használni.
Miközben az üzletet ajánlgatta, a férfi társai elállták a kijáratot, ezzel megakadályozva a sértett távozását.
Miután a vendég visszautasította az ajánlatot, a drogot kínáló személy kétszer is arcon ütötte. A támadó egy 37 éves, korábban profi ökölvívóként ismert férfi volt.
A III. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a helyszínre érkezve intézkedtek, és előállították a támadót. Az elvégzett gyorsteszt eredménye szerint a gyanúsított szervezetében többféle kábítószer jelenlétét mutatták ki.
A nyomozók súlyos testi sértés kísérlete, személyi szabadság megsértésének bűntette, valamint kábítószer birtoklása vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a férfit. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Történelmi csúcsra emelkedtek a személyi kölcsönök Amerikában, de van egy probléma ezzel
A gyengébb hitelképességű, subprime ügyfelek állnak a háttérben.
Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt - Ez lesz a következő hónapok nagy nyertese?
Fontos támaszhoz érkezett az árfolyam.
Berlin fordulóponthoz érkezett: az amerikai szuperfegyverből rendelhetnek
Ennyit az európai önállósodásról.
Drasztikus döntést hozott a nagy amerikai egyetem
Komolyan veszik a tilalmat.
Kiderült az igazság Trump vámpolitikájáról: nem azt kapták az amerikaiak, amit ígértek nekik
Brutális árat fizetnek a kisebb és közepes méretű cégek, valamint az amerikai fogyasztók.
Újabb döntés született a parajdi katasztrófa ügyében
Épül az árvízvédelmi rendszer.
Oroszország bejelentette a páncéltörő rakéta új változatát: szuperszonikus sebességgel érkezik a halál
Elvileg a drónokat is lelövi, bár nem erre tervezték.
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.