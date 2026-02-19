  • Megjelenítés
Egy darabig nem nyit ki Budapest ikonikus étterme
Gazdaság

Egy darabig nem nyit ki Budapest ikonikus étterme

Portfolio
A rendőrség két hónapra elrendelte az óbudai Symbol szórakozóhely ideiglenes bezárását, mivel a Bécsi úti létesítményben kábítószert árusítottak. Az intézkedés szorosan kapcsolódik egy korábban felszámolt budakeszi droglabor ügyéhez, ahonnan több budapesti szórakozóhelyet láttak el kábítószerrel - írta meg a 444.hu.

A hatósági döntés hátterében az áll, hogy az egyik letartóztatott terjesztő, az 51 éves D. Zsolt ebben az óbudai létesítményben folytatta tevékenységét. A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfi rendszeresen árult kábítószert a vendégeknek.

Az ügyben vasárnap hajnalban történt fordulat, amikor a szórakozóhely mosdójában súlyos incidens történt. Hajnali két óra körül egy férfi kábítószert próbált eladni egy vendégnek, aki éppen a mellékhelyiséget akarta használni.

Miközben az üzletet ajánlgatta, a férfi társai elállták a kijáratot, ezzel megakadályozva a sértett távozását.

Miután a vendég visszautasította az ajánlatot, a drogot kínáló személy kétszer is arcon ütötte. A támadó egy 37 éves, korábban profi ökölvívóként ismert férfi volt.

A III. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a helyszínre érkezve intézkedtek, és előállították a támadót. Az elvégzett gyorsteszt eredménye szerint a gyanúsított szervezetében többféle kábítószer jelenlétét mutatták ki.

A nyomozók súlyos testi sértés kísérlete, személyi szabadság megsértésének bűntette, valamint kábítószer birtoklása vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a férfit. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Trader

