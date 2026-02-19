Egy darabig nem nyit ki Budapest ikonikus étterme

A hatósági döntés hátterében az áll, hogy az egyik letartóztatott terjesztő, az 51 éves D. Zsolt ebben az óbudai létesítményben folytatta tevékenységét. A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfi rendszeresen árult kábítószert a vendégeknek.

Az ügyben vasárnap hajnalban történt fordulat, amikor a szórakozóhely mosdójában súlyos incidens történt. Hajnali két óra körül egy férfi kábítószert próbált eladni egy vendégnek, aki éppen a mellékhelyiséget akarta használni.

Miközben az üzletet ajánlgatta, a férfi társai elállták a kijáratot, ezzel megakadályozva a sértett távozását.

Miután a vendég visszautasította az ajánlatot, a drogot kínáló személy kétszer is arcon ütötte. A támadó egy 37 éves, korábban profi ökölvívóként ismert férfi volt.

A III. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a helyszínre érkezve intézkedtek, és előállították a támadót. Az elvégzett gyorsteszt eredménye szerint a gyanúsított szervezetében többféle kábítószer jelenlétét mutatták ki.

A nyomozók súlyos testi sértés kísérlete, személyi szabadság megsértésének bűntette, valamint kábítószer birtoklása vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a férfit. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

