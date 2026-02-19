  • Megjelenítés
Figyelem: jelentősen megváltozik a menetrend a forgalmas vonalon
Figyelem: jelentősen megváltozik a menetrend a forgalmas vonalon

Hamarosan befejeződik a Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának a felújítása, olvasható az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében. Mielőtt azonban megkezdődik az újjáépített vasútvonalon a teher- és személyszállító vonatok közlekedése, a kivitelezéssel megbízott vállalkozó dinamikus teszteket végzett a vasúti pályán egy speciális mérővonattal február 10. és 18. között. A vonal átadását követően Budapestről Kiskőrösre 43, Soltvadkertre 52, Kiskunhalasra 83, míg Kelebiára 104 perccel hamarabb lehet várhatóan eljutni személyszállító vonattal.

Mivel a MÁV-csoport 150. számú vonalának Soroksár-Kelebia szakaszán 160 Km/h lesz a személyszállító vonatok engedélyezett sebessége, valós körülmények között kellett vizsgálni átadás előtt a vasúti pályát, ezen belül elsősorban a pályageometriát és a felsővezeték-hálózatot, olvasható az indoklásban. A mozdonyból, mérőkocsiból és vezérlőkocsiból – utóbbira a gyors fordulók miatt volt szükség – álló nagysebességű tesztvonat hétköznapokon 9 és 17 óra között közlekedett Soroksár és Kelebia között, a szerelvényen dolgozó szakemberek 60-160 kilométeres sebességtartományban végezték a méréseket.

Soroksár és Kelebia között végig, menetrend szerint lehet 160 km/h-val közlekedni,

erre a sebességre alkalmas a pálya- és a felsővezeték-rendszer is. Ferencváros és Kelebia között végig két új vágány és új felsővezeték-rendszer épült, emellett valamennyi állomás megújult, a gyalogos- és közúti-vasúti átkelőhelyek egyaránt. Ferencváros és Soroksár között 80, innentől az országhatárig 160 km/h lesz a vasútvonalon az engedélyezett sebesség.

A mérések idején ideiglenes forgalmi korlátozásokat kellett bevezetni a biztonság érdekében, így egyes vasúti átjáróknál alkalmanként hosszabb várakozási idő alakult ki. A tesztvonat elhaladásakor jelzőőrök biztosították a vasúti átkelőket, amelyek az áthaladást követően azonnal megnyíltak a forgalom előtt.

A vonal átadását követően Budapestről Kiskőrösre 43, Soltvadkertre 52, Kiskunhalasra 83, míg Kelebiára 104 perccel hamarabb lehet várhatóan eljutni személyszállító vonattal.

