Földrengés rázta meg a portugál főváros környékét
Földrengés rázta meg a portugál főváros környékét

Csütörtökön 4,1-es erősségű földrengés rázta meg Portugália fővárosa, Lisszabon környékét – közölte az ország Tenger- és Légkörtudományi Intézete (IPMA).

Az IPMA tájékoztatása szerint a rengés epicentruma Alenquer városánál, Lisszabontól mintegy

45 kilométerre északra helyezkedett el.

A földmozgás röviddel dél után következett be, a rengés fészke 15 kilométeres mélységben volt.

Az intézet jelezte, hogy szükség esetén további tájékoztatást tesznek közzé.

Forrás: Reuters

