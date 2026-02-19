Gazdagok, reszkessetek! Robin Hood lett az állam, és lecsap rátok!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Nem titok, hogy az egyenlőtlenség mértéke az 1980-as és 1990-es években a gazdag világ nagy részében nőtt, és azóta is viszonylag magas. 1980-ban a leggazdagabb 1% az USA-ban az adózás előtti jövedelem 9%-ával rendelkezett, ami 2022-re 16%-ra emelkedett. Ugyanebben az időszakban Európában a felső 1% részesedése 8%-ról 12%-ra nőtt. A jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése és ennek következménye, a középosztálybeli jövedelmek stagnálása olyan szembetűnő és széles körben elterjedt, hogy gyakran azt a populizmus világszerte tapasztalható erősödésének lehetséges magyarázataként említik.

Van azonban egy sokkal kevésbé észrevehető, ellentétes irányú tendencia:

miközben az adózás előtti jövedelmek egyre egyenlőtlenebbé váltak, az adórendszerek egyre progresszívebbek lettek.

Ez a hatás a gazdag világ nagy részében ellensúlyozta az egyenlőtlenség növekedését, és még Amerikában is majdnem lépést tartott vele. Úgy tűnik, hogy napjaink adóhivatalnoka kevésbé hasonlít Nottingham adószedő bírájára, és inkább Robin Hoodra emlékeztet. Nagyrészt megakadályozza, hogy a gazdagok még gazdagabbak, a szegények pedig egyre szegényebbek legyenek. Az ilyen mértékű újraelosztás azonban nem hatékony folyamat, amely sok gazdasági és politikai feszültséget okoz. És minél tovább folytatódik ez, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az adóbeszedők kifogynak a megpumpolható gazdagokból. (Az Economist-cikk eredeti angol szövegében az adóbeszedők jelzőjeként a „merry” szó szerepel, utalva a Robin Hood társaiból álló bandára: Merry Men – a szerk.).

Kiegyenlítődést szolgáló adók

A progresszivitás egyszerű mérését a jövedelemelosztás adózás előtti és utáni mértékének összehasonlítása jelenti. Eszerint Amerika körülbelül kétszer annyit oszt újra, mint az 1960-as években (lásd az 1. ábrát). Németország és Japán, a következő legnagyobb fejlett gazdaságok szintén sokkal többet osztanak újra, mint korábban. Nagy-Britannia és Kanada szintén. Becsléseink szerint

tízből hét országban progresszívebbek az adó- és szociális juttatási rendszerek, mint 1990-ben.

Azok az országok, amelyek kevésbé progresszívek lettek, általában diszfunkcionálisak (Fehéroroszország, Eritrea, Haiti) vagy eleve kivételesen erős újraelosztás jellemezte azokat (Norvégia, Svédország).

A gazdag országokon belüli egyenlőtlenségek 20. század végéhez társított növekedésének nagy része az 1980-as években következett be. Azóta a kormányok sokkal inkább az egyenlőtlenségek enyhítésében érdekeltek. 1990 és 2023 között az adózás előtti jövedelmek átlagos Gini-koefficiense, vagyis az egyenlőtlenség mérőszáma a G7-országokban átlagosan négy százalékponttal nőtt. Ugyanakkor a nagyobb mértékű újraelosztásnak köszönhetően az adózás utáni jövedelem átlagos Gini-koefficiense a G7-ek körében némileg csökkent.

A Robin Hood típusú állam erőssége országonként eltérő. Amerikában a nagyobb mértékű újraelosztás csupán ellensúlyozta az adózás előtti egyenlőtlenségek növekedését. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) szerint például 2022 – a legutóbbi olyan év, amelyről részletes adatok állnak rendelkezésre – a negyedik legegyenlőtlenebb esztendő volt az adóköteles jövedelem Gini-koefficiensével mérve, csak 2021, 2020 és 2012 volt egyenlőtlenebb. Az adók és transzferek utáni egyenlőtlenség azonban alacsonyabb volt, mint 2000-ben, 2005-2007 között, 2012-ben, 2014-ben, valamint 2017-18-ban és 2021-ben. Emellett csak épphogy volt magasabb, mint 1986-ban. Még akkor is, amikor az amerikai adóköteles jövedelemnek a felső 1%-nak jutó része megugrott, a felső 1% adózás utáni jövedelmekből való részesedése csak kismértékben nőtt (lásd a 2. ábrát).

Másutt a G7-eken belül a Robin Hood jelleg még erősebben kimutatható.

Nagy-Britanniában, Franciaországban és Japánban a 2000-es évek óta a felső 1%-nak alig nőtt az adózás utáni jövedelme, miközben az alsó 50%-nak jelentős mértékben emelkedett.

Nagy-Britanniában az adózás utáni egyenlőtlenség a Gini-koefficienssel mérve 1990 óta három százalékponttal csökkent, Franciaországban pedig négy százalékponttal.

Kanadában a felső 1%-nak ebből a szempontból borzasztóan rosszul ment az elmúlt években.

Olaszországban mind a nagyon vagyonosok, mind az átlagemberek esetében elég rossz számokat látni.

Csak Németországról mondható el, hogy a gazdagok egyértelműen jobban jártak.

Nehéz összeegyeztetni ezeket a tendenciákat az adópolitikáról szóló népszerű elképzeléssel. Utóbbi szerint a "neoliberalizmus" térnyerése tönkretette a II. világháború utáni berendezkedést, amelyben a nagyon gazdagokra kivetett marginális adókulcsok kivételesen magasak voltak. Ebben van valamennyi igazság. Nagy-Britanniában a legmagasabb jövedelemadó-kulcs évekig 83% volt, és 98% "a nem munkából származó jövedelmekre", például az osztalékokra. Amerikában 1951 és 1963 között a legfelső jövedelemadó-kulcs legalább 91% volt. Svédországban az 1970-es években a marginális adómérték egyesek esetében meghaladta a 100%-ot. Az egész gazdag világban magasak voltak az örökösödési és hagyatéki adók. Ez sokkal Robin Hood-szerűbb felállásnak tűnik a jelenlegi helyzethez képest.

Megkerülik az adót

Akkoriban azonban a gazdagok megtalálták a módját, hogy ne fizessenek adót. Sokan például a személyes kiadásaikat, például az étkezést és a közlekedést a cégükre számlázták, csökkentve ezzel az adóköteles jövedelmüket. Ezért van az, hogy a hatvanas évek Amerikájában élő reklámszakemberekről szóló Reklámőrültek (Mad Men) című tévésorozat főszereplői szórják a pénzt a céges kártyáikkal. A "progresszív" 1950-es években az amerikai adófizetők legfelső 1%-ának effektív jövedelemadó-kulcsa (vagyis az általuk ténylegesen fizetett adó mértéke) 20% körül volt, és az 1960-as években 13,8%-ra csökkent.

Ma már sokkal nehezebb az adót elkerülni.

A magas jövedelműek tényleges adókulcsa jelentősen emelkedett: Nagy-Britanniában a legfelső 1% esetében a 2000-es évekbeli 34%-ról közel 40%-ra. „Ezt nem kell nagydobra verni” – írta az Institute for Fiscal Studies (IFS) brit think-tank a konzervatív kabinet kormányzásának végén 2024-ben –, „de ez a tory kormány jelentős részt vett el a felső 1% jövedelméből”.

A tendenciák hasonlóak Kanadában, ahol a legfelső 1%-nak jelenleg 39%-os a tényleges jövedelemadó-kulcsa (a tartományi adókulcsokkal együtt).

Spanyolországban az elmúlt 20 évben a felső 1%-ra kivetett tényleges jövedelemadó-kulcs 30-ról 34%-ra emelkedett.

Olaszországban és Japánban a magas jövedelműekre (akik az átlagbér 250%-át keresik) magasabb átlagos effektív adókulcsot vetnek ki, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Ronald Reagan, George W. Bush és Donald Trump elnöksége idején Amerika olyan adóreformokat fogadott el, amelyekről széles körben úgy vélik, hogy a gazdagoknak kedveztek. Mégis, a felső 1% által fizetett jövedelemadó átlaga ma 27,6%, ami nem sokkal marad el a 2000-ben mért 28,9%-os történelmi csúcsértéktől. Sokkal nagyobb mértékben csökkent a társasági adó kulcsa. Az utóbbi adócsökkentésből származó előnyöket köztudottan nehéz megosztani a (gazdag) részvényesek és a (szegényebb) munkavállalók között. A demokraták szerint a cégtulajdonosok járnak jól, ha a vállalatok adója csökken; a republikánusok szerint a munkavállalók, mert így több beruházás lesz, és a bérek emelkednek. A szakértők hajlamosak a demokraták oldalára állni ebben a kérdésben, ami azt jelenti, hogy

a vállalatokat terhelő adók csökkentése jelentős ellensúlyként hatott a Robin Hood állammal szemben Amerikában.

Ugyanakkor a Chicagói Egyetem kutatói, Thomas Coleman és David Weisbach által jegyzett 2023-as tanulmány szerint

az USA adórendszere „az elmúlt évtizedekben progresszívebbé és újraelosztóbbá vált, és ennek a változásnak a nagy része az elmúlt években következett be”.

Thomas Piketty, a Paris School of Economics közgazdásza és kollégái tanulmánya pedig arra jutott, hogy

az egyenlőtlenség újraelosztás által kiváltott csökkenése Franciaországban és az Egyesült Államokban jelentős, és ez a jelenség a 20. század folyamán végig erősödött.

Még az örökösödési adó csökkentése, illetve egyes esetekben eltörlése is kevésbé változtatta meg az egyenlőtlenséget, mint gondolnánk. A közgazdászok vitatkoznak arról, hogy az örökségek milyen mértékben növelik vagy csökkentik az egyenlőtlenséget – végül is néha a szegény emberek sok pénzt örökölnek. Ráadásul a közelmúlt történelmében a vagyonátruházások soha nem voltak elég nagyok ahhoz, hogy nagy hatást gyakoroljanak a jövedelmi egyenlőtlenségekre. 1990-ben – a legkorábbi olyan évben, amelyre vonatkozóan összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre a főként gazdag országokat tömörítő OECD tagállamaira vonatkozóan – a jövedelemadóból százszor több bevétel keletkezett, mint az örökösödési, hagyatéki és ajándékozási adókból együttvéve. Becsléseink szerint, ha Amerikában az örökösödési adó olyan magas maradt volna, mint 1960-ban volt (77%-os kulcs a 10 millió dollár feletti örökségekre), akkor a felső 1%-ot terhelő teljes adóteher ma 46,0% lenne, nem pedig 45,3%.

Lehetséges, hogy a rendkívül gazdagok – nem is a felső 1%, de még csak nem is a felső 0,1%, hanem a felső 0,01% - megmenekültek Robin Hood elől. A rendkívül gazdag emberek gyakran jövedelmük nagy részét tőkenyereségként szerzik meg, amelyet sok kormány alacsonyabb adókulccsal adóztat, mint a munkajövedelmet. Néhány gazdag ember a fogyasztása finanszírozására hitelt vesz fel a vagyona terhére. Ez a "vásárolj, vegyél fel hitelt, halj meg" módszer csökkenti az adóterheket, mivel a hitelek nem adóztathatók jövedelemként. Mások a jövedelmüket inkább profitként, mintsem bérként könyvelik el, hogy kihasználják az alacsonyabb társaságiadó-kulcsokat. Azok pedig, akik az adójuk minimalizálása érdekében kijátsszák a szabályokat, jelenleg különösen nagy valószínűséggel megússzák ezt, legalábbis Amerikában, mivel a jelenlegi kormányzat jelentős megszorításokat hajtott végre az adóhivatal behajtási részlegénél.

Arun Advani, a Warwicki Egyetem professzora és szerzőtársai által készített tanulmány szerint 2018-ban a leggazdagabb britek (az évi több millió fontot keresők) 25% körüli adót fizettek a jövedelmet tágan értelmezve, míg a csupán nagyon tehetősek 35%-ot. Egy másik kutatásban Akcan Balkir, a Berkeley (University of California) kutatója és kollégái hasonlóan alacsony effektív adókulcsokat találtak a mintegy 400 leggazdagabb amerikai háztartás esetében. Shigeki Kunieda, a Chuo Egyetem professzora, aki a nagyon gazdag japánokat vizsgálja, arra jutott, hogy 100 millió jen (nagyjából 650-700 ezer dollár) éves fizetés felett az effektív adókulcsok csökkennek.

A nagyon vagyonos emberek adótrükkjeivel foglalkozó szakirodalom azonban kicsi és vitatott. Amerikában a "vásárolj, vegyél fel hitelt, halj meg" kisebbségben lévő megközelítésnek számít – állapítja meg Edward Fox, a Michigani Egyetem, illetve Zachary Liscow, a Yale Egyetem kutatója egy nemrégiben megjelent tanulmányukban. Gerald Auten, az amerikai pénzügyminisztérium munkatársa és David Splinter, a Kongresszus pártoktól független Közös Adóügyi Bizottságának munkatársa nemrégiben a Journal of Political Economy című folyóiratban tette közzé tanulmányát, amely a jövedelemeloszlás különböző szintjeinek tényleges adókulcsát elemezte egy nagyon széles spektrumon, amely a bérekre, a profitra, a tőkenyereségre és a hagyatékokra kivetett adókat fedte le. Ebben a tanulmányban és annak frissítéseiben azt mutatták ki, hogy a leggazdagabb amerikaiak jellemzően jövedelmük igen nagy részét fizetik be adóként (lásd a 3. ábrát).

Egy olyan személy, aki a felső 0,01%-hoz tartozik, összességében mintegy 50%-os adót fizet

– állapították meg. Ráadásul a leggazdagabbakra ma magasabb tényleges adókulcs vonatkozik, mint az 1960-as vagy 1970-es években.

A tanulmány következtetése egybevág Arun Advani elemzésének egy másik megállapításával, amely ahelyett, hogy a 2018-as tényleges adókulcsokra összpontosítana, inkább a 2014 és 2018 közötti időszak átlagával számolt. Ezen hosszabb időszak alatt az évente sok millió fontot kereső britek hasonló mértékű kulcs alapján adóztak, mint a kisebb mértékben tehetősek. A 2018-ban kimutatható látszólagos szerencséjük abból eredt, hogy az üzleti vagyontárgyakat értékesítők esetében nehéz volt kivetíteni a bonyolult adórendszert.

Egy másik tanulmányában David Splinter számos ponton módosította Akcan Balkir módszertanát. Olyan kutatásokra hivatkozik, amelyek szerint a "400 legjobban kereső" vagyona valójában több mint 2000 felnőtt között oszlik meg, mivel a rendkívül gazdagok általában több családtagot is eltartanak. Azok az elemzések, amelyek nem veszik figyelembe az ezen rokonok által fizetett adót, és ehelyett csak a családi vagyon fő kedvezményezettjét vizsgálják, általában irreálisan alacsony effektív adókulcsokat mutatnak ki. David Splinter szerint a mintegy 400 leggazdagabb amerikai adófizető esetében a tényleges adókulcs közelebb van a 40%-hoz.

Megfizetik a részüket

Akár ésszerű adókulcsot fizetnek a gazdagok, akár nem, az adózás előtti nagyobb egyenlőtlenség és a legmagasabb jövedelműekre kivetett magasabb adókulcsok kombinációja miatt a kormányok bevételei meglepően nagy mértékben függnek a leggazdagabbaktól.

Nagy-Britanniában a felső 1% a jövedelemadó-bevétel közel 27%-át adja szemben a 2000-es 22%-kal.

Ausztráliában a felső 1% a jövedelemadó 17-20%-át biztosítja, míg a 2010-es évek elején ez a ráta 16% volt.

Dél-Koreában nemrégiben egy hivatalos jelentés keltett feltűnést, amikor kiderült, hogy az adófizetők legfelső 1%-a a jövedelemadó-bevétel 40%-át adja, ami az elmúlt évekhez képest némi növekedést jelent.

Amerikában is a felső 1% fizette a jövedelemadó 40%-át 2022-ben szemben a 2001-es 33%-os rátával.

A kormányok számos dologra használják a gazdagok vagyonát. Egyrészt ezzel mindenki más adóját csökkentik. „Az Egyesült Királyságban az átlagkeresők esetében 1975 óta most a legalacsonyabb a tényleges személyi jövedelemadó kulcsa” – büszkélkedett 2024-ben Jeremy Hunt, akkori brit pénzügyminiszter. A tendenciák máshol is hasonlóak. Amerika alsó, második, harmadik és negyedik ötödében – a lakosság 80%-ának – adóterhe ma jóval alacsonyabb, mint az 1960-as vagy 1970-es években. Különösen az alacsony keresetűek számára nyújtott jövedelemadó-kedvezmény 1990-es években történt kibővítése tette progresszívebbé az adórendszert.

Mindeközben az alacsony és közepes jövedelműek számára nyújtott juttatások megugrottak. A gazdag világban a szociális transzferek ma a GDP mintegy 22%-át teszik ki, szemben az 1990-es évek közepén mért 17%-kal (lásd a 4. ábrát). Ennek nagy részét a nyugdíjak teszik ki. Az időseknek nyújtott állami támogatás bőkezűbb, mint volt, még úgy is, hogy az idősek száma nőtt. Az EU-ban például az állami nyugdíj mediánja jelenleg az ötvenes éveikben járók keresetének 60%-át teszi ki, szemben a 2010-es 55%-kal (amikor az első adatok megjelentek ebben a témában).

A munkaképes korúak által kapott szociális juttatások is nőttek. A hivatalos statisztikai adatok szerint Nagy-Britanniában a munkaképes korúak több mint fele ma már több állami juttatást kap (amelybe olyanok is beletartoznak, mint például az állami egészségügy által nyújtott ellátás), mint amennyit adóként befizet, míg az 1990-es években ez az arány egyharmad volt. Amerikában Clinton, Obama és Biden elnöksége idején bevezetett reformok során bővítették az egészségbiztosítások támogatását. A Covid idején az Affordable Care Act által kínált támogatásokat nagymértékben kibővítették. Bár a mindig is ideiglenesnek szánt bővítés időszaka lejárt, a demokraták tavaly kormányzati leállást kényszerítettek ki, amikor sikertelenül próbálták azt meghosszabbítani. Valószínűleg újra megpróbálják Milton Friedman mondásának megfelelően: „semmi sem olyan tartós, mint egy ideiglenes kormányprogram”. Napjainkban az alsó jövedelmi ötödbe tartozó amerikaiak a keresett jövedelmük 100%-át kitevő, rászorultsági alapú juttatásokat kapnak, szemben az 1970-es évek végi 50%-kal.

Túlságosan progresszív most az adórendszer? Mivel a gazdagok adózás előtti jövedelmei növekedtek, elkerülhetetlen volt, hogy az összes adóbevételnek nagyobb részét ők fizessék be.

Az adózás utáni egyenlőtlenségek szinten tartása – feltéve, hogy ez legitim cél – általában azt is megköveteli, hogy a kormányok növeljék a gazdagok által fizetett tényleges adókulcsokat is.

Rengeteg politikus kampányol azért, hogy még magasabbra emeljék a gazdagok adóját.

Zohran Mamdani, New York új polgármestere 2%-os különadót akar kivetni az évi 1 millió dollárnál többet keresőkre. Rhode Island és Washington állam hasonló adót fontolgat.

Nagy-Britannia nemrégiben megváltoztatta a gazdag külföldiekre vonatkozó szabályokat, ami azt jelenti, hogy sokaknak mostantól Nagy-Britanniában adót kell fizetniük a világszerte szerzett jövedelmük után.

Tavaly Franciaországban heves vita alakult ki a javasolt vagyonadóról.

Kalifornia polgárai pedig hamarosan szavazhatnak az államban lakó milliárdosok vagyonára kivetett "egyszeri" 5%-os adó bevezetéséről. Az olyan szupergazdagok, mint Sergey Brin és Peter Thiel, tiltakozásul elvitték vállalkozásaik egy részét az Arany Államból. Február 7-én az adó ellenzői „felvonulást tartottak a milliárdosokért” San Franciscóban.

A milliárdosok gyalázása népszerű dolog. Elveszíteni őket pedig drága

– mondták a demonstráció szervezői.

A nagy kérdés az, hogy az egyenlőségre való törekvés során a kormányok olyan magasra emelik-e a gazdagok adóját, hogy az már kontraproduktívvá válik. Egy bizonyos ponton a nagymértékű adók elkezdenek elriasztani a munkától, és így ártanak a gazdaságnak. Egyesek szerint a milliárdosok elvándorlása Kaliforniából bizonyítja, hogy ebben a kérdésben túl messzire mentek. Mások ugyanezt állítják az adóváltozások hatására Nagy-Britanniát elhagyó kisszámú gazdag külföldi kapcsán.

Sok helyen azonban kevés jele van annak, hogy a magas jövedelműek kevesebbet dolgoznának, még úgy is, hogy a tényleges adókulcsok emelkedtek. A jól kereső szakemberek munkaideje az elmúlt évtizedekben nőtt, nem pedig csökkent. Úgy tűnik, hogy Kaliforniában a milliomosok, valamint a legalább százmillió dollárral rendelkező centimilliomosok még 50% körüli effektív adókulcs mellett is keményebben dolgoznak, mint valaha. Néhány gazdag ember – kezdve Mark Cuban amerikai üzletembertől J.K. Rowlingig brit írónőig – még örömét is leli abban, hogy mennyi adót fizet.

Egyes közgazdászok ezért amellett érvelnek, hogy a gazdag országoknak még jobban meg kellene adóztatniuk a gazdagokat. Egy olyan világban, ahol az adózás előtti egyenlőtlenség nő, talán ahogy a mesterséges intelligencia átveszi az alsóbb sorból kikerülő dolgozók munkáját, a gazdagoknak még nagyobb részt kell majd vállalniuk a terhekből.

Thomas Piketty, valamint szerzőtársai – Emmanuel Saez (Berkeley), Stefanie Stantcheva (Harvard) – tanulmánya arra a következtetésre jut, hogy a gazdagokat terhelő optimális adókulcs mértéke meghaladhatja a 80%-ot.

Igaza van Piketty-nek és kollégáinak?

A jelenlegi tendenciák alapján a világ hamarosan megtudhatja. (Az Economist-cikk eredeti angol szövegében Piketty kollégáit a „merry men” kifejezéssel írják le utalva a Robin Hood társaiból álló bandára – a szerk.).

