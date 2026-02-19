  • Megjelenítés
Jön az újabb havazás: 30 centi hó eshet Magyarországon
Az elmúlt napokban több előrejelzés is beszámolt róla, hogy egy a térségünkbe érkező mediterrán ciklon akár kiadós havazást is eredményezhet országszerte. Az előrejelző modellek abban egyetértenek, hogy csütörtökön és pénteken kiadós csapadék érkezik hazánkba, abban viszont nagy a bizonytalanság az adatokban, hogy hol fog az esőzés tartós havazásra váltani. A Weather on Maps reggeli elemzésében arról ír, hogy ma éjjel és pénteken az Északi-Középhegységben, valamint a Dunántúl egy részén átmenetileg jelentősebb, akár 20-30 centis hótakaró kialakulására van kilátás, a Tiszántúlon erre azonban rendkívül csekély az esély.

Ahogy azt már a hét elején megírtuk, a különféle időjárási modellek előrejelzései már napokkal korábban affelé tendáltak, hogy a egy mediterrán ciklon és a beáramló hideg légtömegek találkozásával érdemi havazás is kialakulhat a Magyarországon. Később aztán az előrejelzésekben jobban előtérbe került az eső, míg a jelentősebb havazás inkább az északnyugati, északi országrészekre vált valószínűbbé.

A Weather on Maps legutóbb elemzése szerint abban mára sincs változás az előrejelzésekben, hogy

csütörtökön az Északi-Középhegységben, éjjel és pénteken a Dunántúl egy részén átmenetileg jelentősebb hótakaró alakulhat ki. A Tiszántúlon van erre a legkevesebb esély.

A hótakaró vastagságát illetően még mindig jelentős eltérések vannak a modellek körében. A HungaroMet AROME-modellje szerint (amely a szakemberek szerint mindig kicsit "optimista" a hóbecsléseket illetően)

az Alpokalján, valamint a Dunántúl egyes részein akár számottevő 20-30 centis havazásra is van kilátás.

Budapest azonban a modell szerint csaknem teljesen kimaradhat a havazásból

havazás-hó-magyarország-budapest-tél-hideg-időjárás-előrejelzés-ciklon-hótakaró-csütörtök
A szombatig várható hóvastagság 36 órás növekménye a HungaroMet AROME-modellje szerint. Kép forrása: Weather on Maps

A HungaroMet modelljének hóeloszlását követi nagyjából a német meteorológiai szolgálat ICON-EU modellje is, ugyan ez kicsit óvatosabb, a Dunántúlon várható hóvastagság tekintetében.

havazás-hó-magyarország-budapest-tél-hideg-időjárás-előrejelzés-ciklon-hótakaró-csütörtök-dwd
A szombatig várható hóvastagság 36 órás növekménye a német meteorológiai szolgálat (DWD) ICON-EU modellje szerint. Kép forrása: Weather on Maps
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

