Már az első kérdésnél reklámokat dob a ChatGPT, erre senki sem számított

A korábbi feltételezések szerint a reklámok csak hosszabb, többfordulós beszélgetések után bukkantak volna fel, amikor a rendszer már elegendő kontextussal rendelkezik a felhasználó szándékait illetően. Az Adthena kutatása azonban rácáfolt erre.
Amikor egy tesztfelhasználó hétvégi utazás foglalásáról érdeklődött, a szponzorált tartalom már rögtön az első válaszban megjelent.
A hirdetések jól látható márkalogóval és egyértelmű "Sponsored" jelöléssel jelennek meg, ami némileg eltér az OpenAI által korábban vázolt elképzelésektől. Ez arra utal, hogy a formátumot a gyakorlati bevezetés előtt még finomhangolták.
A hirdetések azonnali megjelenése azt jelzi, hogy az OpenAI nem csupán a hosszabb párbeszédeket tekinti értékesíthető felületnek. A cég az azonnali, erős vásárlási szándékot tükröző utasításokat is célzott hirdetési lehetőségként kezeli. Ez stratégiai szempontból kulcsfontosságú jelzés a büdzséjük elosztásáról döntő hirdetők számára.
Mivel a ChatGPT jelenleg a világ egyik leglátogatottabb weboldala, a válaszaiban megjelenő reklámok mérföldkőnek számítanak mind a mesterséges intelligencia alapú bevételszerzés, mind a digitális marketing szempontjából. A márkák így közvetlenül a kérdés feltevésekor érhetik el a potenciális vásárlókat, pontosan abban a pillanatban, amikor a döntési szándék megszületik. A marketingszakembereknek ezért érdemes mielőbb kidolgozniuk a kifejezetten MI-alapú keresésekre szabott stratégiájukat.
