Megérkezett a figyelmeztetés: hótorlaszokat emel a 70-75 km/h-s szél
Négy dunántúli vármegyére adtak ki másodfokú meteorológiai figyelmeztetést péntekre a várható intenzív havazás és hófúvás miatt. A legkomolyabb helyzetre Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyében kell számítani, ahol a viharos szél hótorlaszokat is emelhet - tudósított az Időkép.

A meteorológiai szolgálat péntekre másodfokú riasztást rendelt el több dunántúli térségre. Győr-Moson-Sopron és Vas vármegye kettős veszély miatt került a figyelmeztetett területek közé: ezekben a megyékben nemcsak jelentős mennyiségű hóra,

hanem intenzív hófúvásra is fel kell készülni.

Zala és Veszprém vármegyében elsősorban az erős hófúvás okozhat fennakadásokat.

Az előrejelzések szerint a nyugati országrészben a viharossá fokozódó, helyenként a 70-75 km/órát is elérő széllökések magasabb hótorlaszokat emelhetnek. Ez a jelenség jelentősen megnehezítheti a közlekedést. Az erős szél következtében rendkívül rossz látási viszonyok alakulhatnak ki az utakon, ezért a járművezetőktől fokozott óvatosságot kérnek.

Az időjárási helyzet nem korlátozódik kizárólag a figyelmeztetéssel érintett négy vármegyére. A Dunántúl egyéb területein, valamint az ország északkeleti részén szintén számítani kell arra, hogy az erős, időnként viharossá fokozódó szél hordani fogja a havat.

A radarképek már mutatják azt a kiterjedt csapadékrendszert, amely nyugat-délnyugati irányból közelíti meg az országot. Ez a csapadékmező a Nyugat-Dunántúlon fokozatosan havazássá alakul, majd később a Dunántúl további területeit is eléri. A legintenzívebb havazásra elsősorban az ország nyugati felében van kilátás.

