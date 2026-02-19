Megkongatták a vészharangot: emberi életeket áldozunk ipari érdekek oltárán

Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) vegyes képet festett az Európai Unió 2021–2030-as közúti közlekedésbiztonsági stratégiájának félidős jelentéséről. Bár a szervezet elismeri a korábbi jogalkotási eredményeket és az adatgyűjtés terén elért fejlődést, arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi szabályozási irány kifejezetten aláássa a közlekedésbiztonsági törekvéseket.

Az ETSC elismeri, hogy a 2019-es általános biztonsági rendelet (GSR) keretében meghatározott új generációs járműbiztonsági előírásokat 2022-ben és 2024-ben sikeresen bevezették. Hasonlóan pozitívan értékelik a közúti biztonsági infrastruktúra-kezelési irányelv megvalósulását. A szervezet üdvözli továbbá az Európai Bizottság új kulcsfontosságú teljesítménymutatóit (KPI) és a fejlettebb adatgyűjtési módszertant, amelyek átláthatóbbá teszik a "Vision Zero" célkitűzések nyomon követését. Ugyanakkor az ETSC hangsúlyozza:

ezek az eredmények még egy korábbi politikai ciklus termékei, a jelenlegi tendencia pedig a közlekedésbiztonsági fejlődés megtorpanását mutatja.

Antonio Avenoso, az ETSC ügyvezető igazgatója szerint az uniós közlekedésbiztonsági jogalkotás aranykorát egyfajta "biztonsági recesszió" követte. Véleménye szerint jelenleg emberi életeket áldoznak fel az ipari érdekek és a kereskedelmi harmonizáció oltárán. A szakember különösen sokatmondónak nevezte azt a tényt, hogy bár a Bizottság jelentése is elismeri egy önálló uniós közúti közlekedésbiztonsági ügynökség szükségességét, annak felállítására mégsem létezik konkrét ütemterv. Az ETSC álláspontja szerint az asszisztált és automatizált vezetés rohamos terjedése mellett ez súlyos irányítási hiányosságot és komoly közbiztonsági kockázatot jelent.

A szervezet öt kritikus területet azonosított, ahol a közelmúltbeli jogalkotási változások vagy javaslatok a biztonság rovására mehetnek. Ezek egyike a kis elektromos járművekre vonatkozó új biztonsági követelmények tervezett, tíz évre szóló befagyasztása. Ez különösen annak fényében aggasztó, hogy a halálos közúti balesetek negyven százaléka éppen azokban a városi környezetekben történik, ahol ezek az eszközök a legelterjedtebbek. Szintén aggályosnak tartják a hatvan tonnás úgynevezett óriáskamionok (gigalinerek) határokon átívelő közlekedésének engedélyezését, ami mind az infrastruktúrára, mind a védtelen közlekedési résztvevőkre nézve jelentős kockázatot hordoz.

Az ETSC arra is figyelmeztet, hogy az amerikai járműszabványok esetleges kölcsönös elismerése azzal fenyeget, hogy az uniós piacot

eláraszthatják a nehezebb, kevésbé szigorúan szabályozott amerikai típusú városi terepjárók (SUV) és pickupok.

A vezetői engedélyekről szóló irányelv módosítása kapcsán aggályosnak tartják a tehergépjármű-vezetők előírt minimális életkorának csökkentését, mivel a statisztikák szerint a fiatalabb sofőrök magasabb kockázatot jelentenek.

Végezetül a szervezet kifogásolja, hogy a motorkerékpár-állomány hetven százaléka – ideértve a segédmotoros kerékpárokat és a 125 köbcentiméteres motorokat – továbbra sem tartozik a kötelező, uniós szintű időszakos műszaki vizsgálat hatálya alá.

Összességében az ETSC úgy értékeli, hogy az Európai Bizottság a "Vision Zero" célkitűzéseket illetően egyelőre csak a kommunikáció szintjén tartja magát az ígéreteihez, miközben a tényleges jogalkotás éppen az ellenkező irányba mutat. A szakértők szerint a jelenlegi deregulációs trend megfordítása nélkül a 2030-ra kitűzött baleset-megelőzési célszámok elérhetetlenek maradnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images