Meglepő fejlemény: külföldiek rohamozták meg az egyik legfontosabb ázsiai kötvénypiacot

A japán állampapírpiacon csütörtökön folytatódott a hozamgörbe laposodása: a szuperhosszú lejáratú kötvények hozamai tovább estek, miközben a rövidebb futamidejűeké kissé emelkedett. A húszéves államkötvény-aukció stabil keresletet vonzott, amelyet elsősorban külföldi befektetők generáltak.

Ez volt az első húszéves kötvényaukció azóta, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök adócsökkentési ígérete a múlt hónapban történelmi csúcsra lökte a szuperhosszú papírok hozamát. Az akkori, gyenge keresletet hozó aukció napján Takaicsi előrehozott választásokat írt ki, és az élelmiszerek forgalmi adójának csökkentését ígérte. Ez a lépés – az ország feszített költségvetési helyzete miatti aggodalmak révén –

egyetlen nap alatt közel 20 bázisponttal emelte meg a húszéves hozamot.

A mostani aukción a külföldi befektetők generálták a legnagyobb keresletet. "Az aukció eredménye mérsékelten erős volt, a vételi kedvet a külföldi befektetők hajtották, akik a fedezett japán állampapírok vásárlásával extra hozamot érhetnek el" – nyilatkozta Fudzsivara Takasi, a Resona Asset Management kötvényportfólió-kezelési részlegének vezetője.

Takaicsi Liberális Demokrata Pártjának február 8-i, földcsuszamlásszerű választási győzelme megnyugtatta a piacot. A befektetők bíznak abban, hogy a kormány nem folyamodik túlzottan laza fiskális politikához. A szuperhosszú papírok hozamai azóta csökkennek, míg a rövidebb lejáratúaknál a hozamesés korlátozott maradt, ami kirajzolja a napok óta tartó hozamgörbe-laposodási trendet.

A rövidebb lejáratok hozamemelkedését az is támogatja, hogy a piacon erősödnek a várakozások a Bank of Japan vártnál korábbi kamatemelésével kapcsolatban.

A kétéves hozam 0,5 bázisponttal 1,24 százalékra,

az ötéves 1 bázisponttal 1,63 százalékra,

a tízéves pedig 0,5 bázisponttal 2,14 százalékra emelkedett csütörtökön.

Ezzel szemben a húszéves hozam 1,5 bázisponttal 2,955 százalékra, a harmincéves 4 bázisponttal 3,33 százalékra, a negyvenéves pedig 3 bázisponttal 3,575 százalékra csökkent.

A külföldi befektetők érdeklődését az is fenntartja, hogy a pénzügyminisztérium visszafogta a szuperhosszú lejáratú kötvények kibocsátását. Eközben a tavalyi jelentős eladási hullámot követően ezek a papírok ismét kedvező árazásúvá váltak, a fiskális lazítástól való félelem enyhülése pedig tovább erősíti a vételi kedvet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images