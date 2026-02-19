  • Megjelenítés
Meglepő fejlemény: külföldiek rohamozták meg az egyik legfontosabb ázsiai kötvénypiacot
Gazdaság

Meglepő fejlemény: külföldiek rohamozták meg az egyik legfontosabb ázsiai kötvénypiacot

Portfolio
A japán állampapírpiacon csütörtökön folytatódott a hozamgörbe laposodása: a szuperhosszú lejáratú kötvények hozamai tovább estek, miközben a rövidebb futamidejűeké kissé emelkedett. A húszéves államkötvény-aukció stabil keresletet vonzott, amelyet elsősorban külföldi befektetők generáltak.

Ez volt az első húszéves kötvényaukció azóta, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök adócsökkentési ígérete a múlt hónapban történelmi csúcsra lökte a szuperhosszú papírok hozamát. Az akkori, gyenge keresletet hozó aukció napján Takaicsi előrehozott választásokat írt ki, és az élelmiszerek forgalmi adójának csökkentését ígérte. Ez a lépés – az ország feszített költségvetési helyzete miatti aggodalmak révén –

egyetlen nap alatt közel 20 bázisponttal emelte meg a húszéves hozamot.

A mostani aukción a külföldi befektetők generálták a legnagyobb keresletet. "Az aukció eredménye mérsékelten erős volt, a vételi kedvet a külföldi befektetők hajtották, akik a fedezett japán állampapírok vásárlásával extra hozamot érhetnek el" – nyilatkozta Fudzsivara Takasi, a Resona Asset Management kötvényportfólió-kezelési részlegének vezetője.

Takaicsi Liberális Demokrata Pártjának február 8-i, földcsuszamlásszerű választási győzelme megnyugtatta a piacot. A befektetők bíznak abban, hogy a kormány nem folyamodik túlzottan laza fiskális politikához. A szuperhosszú papírok hozamai azóta csökkennek, míg a rövidebb lejáratúaknál a hozamesés korlátozott maradt, ami kirajzolja a napok óta tartó hozamgörbe-laposodási trendet.

Még több Gazdaság

Gazdagok, reszkessetek! Robin Hood lett az állam, és lecsap rátok!

Hernádi Zsolt az orosz olajról: készül a leválási ütemterv, de drágább lesz a benzin a Barátság nélkül

Az Országos Bírói Tanács megsemmisíttetné a kormány szolidaritási hozzájárulás támadhatatlanságáról szóló rendeletét

A rövidebb lejáratok hozamemelkedését az is támogatja, hogy a piacon erősödnek a várakozások a Bank of Japan vártnál korábbi kamatemelésével kapcsolatban.

  • A kétéves hozam 0,5 bázisponttal 1,24 százalékra,
  • az ötéves 1 bázisponttal 1,63 százalékra,
  • a tízéves pedig 0,5 bázisponttal 2,14 százalékra emelkedett csütörtökön.

Ezzel szemben a húszéves hozam 1,5 bázisponttal 2,955 százalékra, a harmincéves 4 bázisponttal 3,33 százalékra, a negyvenéves pedig 3 bázisponttal 3,575 százalékra csökkent.

A külföldi befektetők érdeklődését az is fenntartja, hogy a pénzügyminisztérium visszafogta a szuperhosszú lejáratú kötvények kibocsátását. Eközben a tavalyi jelentős eladási hullámot követően ezek a papírok ismét kedvező árazásúvá váltak, a fiskális lazítástól való félelem enyhülése pedig tovább erősíti a vételi kedvet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Elkezdett gyengülni a forint
Azonnali hatállyal leállította a kormány az üzemanyag-szállítást Ukrajnába - Egy feltételt szabtak az újraindításhoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility