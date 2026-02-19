Nagy tűz van Csepelen (2.0)

A fővárosi hivatásos tűzoltók hat vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését a XXI. kerületben, ahol egy százötven négyzetméteres autószerelő műhely gyulladt ki az Öntöde utcában.

Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak a lángok elfojtásán.

A munkálatok közben több, különböző típusú gázpalackot találtak az épületben.

A közeli lakóépületet a lakók elhagyták a tűzoltói beavatkozás idejére, számukra melegedőbuszt kértek a helyszínre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images