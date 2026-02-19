  • Megjelenítés
Nagy tűz van Csepelen (2.0)
Gazdaság

Nagy tűz van Csepelen (2.0)

Portfolio
Kigyulladt egy autószerelő műhely Budapest XXI. kerületében. A százötven négyzetméteres épület teljes terjedelmében ég, a tűzoltók több egységgel és négy vízsugárral küzdenek a lángok ellen - számolt be a Katasztrófavédelem. Később frissítést tettek közzé, ebben azt írják, hogy körülhatárolták a tüzet.

A fővárosi hivatásos tűzoltók hat vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését a XXI. kerületben, ahol egy százötven négyzetméteres autószerelő műhely gyulladt ki az Öntöde utcában.

Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak a lángok elfojtásán.

A munkálatok közben több, különböző típusú gázpalackot találtak az épületben.

A közeli lakóépületet a lakók elhagyták a tűzoltói beavatkozás idejére, számukra melegedőbuszt kértek a helyszínre.

Még több Gazdaság

Megjelent egy fontos cafeteria-rendelet

Már az első kérdésnél reklámokat dob a ChatGPT, erre senki sem számított

Durvul a helyzet a Covid-vakcinák körül: szabadalombitorlási keresetet nyújtottak be

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Gulyás Gergely: a kormány vizsgálja az ukrán földgáz- és áramszállítások leállítását
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility