Nagyobb bajban van Németország, mint a 2008-as válság idején

Az EY tanácsadó cég kedden közzétett tanulmánya szerint 2025-ben a német ipar 124 100 munkahelyet veszített, ami a teljes ágazati létszám 2,3 százalékának felel meg. A trend gyorsul, hiszen 2024-ben még "csak" 56 ezer álláshely szűnt meg.

A járvány előtti utolsó évhez, 2019-hez képest összesen 266 200 ipari munkahely tűnt el Németországban, ami közel 5 százalékos csökkenést jelent.

A legsúlyosabban érintett ágazat az autóipar, amely tavaly csaknem 50 ezer, 2019 óta pedig mintegy 111 ezer munkahelyet veszített.

Az autóipari válság a csődök számának folyamatos növekedéséhez vezet, és a helyzet egyelőre nem fog javulni

– mutatott rá Jan Brorhilker, az EY Germany ügyvezető partnere. A szakértő utalt a 2019-es szint alatti értékesítési adatokra, valamint a Kínába és az Egyesült Államokba irányuló export visszaesésére is.

A leépítési hullámnak egyelőre nincs vége.

A Volkswagen 35 ezer, a Bosch 22 ezer, a ZF akár 14 ezer, a Thyssenkrupp pedig 11 ezer pozíció megszüntetését jelentette be. Eközben a Porsche jelenleg is tárgyal a költségcsökkentésről az IG Metall szakszervezettel.

Más ágazatok sem mentesülnek a nehézségek alól. A BASF vegyipari óriás nagyszabású szerkezetátalakítást hajt végre, amely érinti nagy múltú ludwigshafeni telephelyét és berlini központját is. Az utóbbi helyszínen zajló pénzügyi, HR- és értékesítési funkciókat részben Indiába szervezik ki.

A Gesamtmetall, a fém- és elektronikai ipari munkaadók szövetsége – amely az autóipari beszállítóktól a szerszámgépgyártókon át a Siemensig számos céget tömörít – már huszonhárom egymást követő hónapban regisztrált létszámcsökkenést.

Sem a 2008–2009-es pénzügyi válság, sem a 2020-as koronavírus-válság idején nem tapasztaltunk ilyen hosszú leépítési hullámot

– hangsúlyozta Lars Kroemer közgazdász. Becslése szerint a kapacitáskihasználtság az év elején tovább romlott, és idén akár 150 ezer további munkahely szűnhet meg a szektorban.

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) kedden közölt felmérése szerint a gyártók kétharmada a gyenge belföldi keresletet tartja a legnagyobb problémának, 61 százalékuk pedig a politikai és gazdasági környezet miatt aggódik. Három év recesszió, illetve stagnálás után a szervezet – a kormány előrejelzésével összhangban – 2026-ra egyszázalékos növekedést vár.

A beruházási kedv ugyanakkor a mélyponton van. A megkérdezett gyártók mindössze 19 százaléka költ termelőkapacitásának bővítésére, ami a 2009-es válság szintjének felel meg. Miközben a 2010–2015-ös időszakban a munkaerőköltségek még nem okoztak gondot az ipar szereplőinek, mára a német gyártók rekordmagas aránya, 63 százaléka tekinti üzleti kockázatnak a bérköltségeket.

