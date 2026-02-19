Nagyszabású kiürítés indul a Csörsz utcában: bombát találtak

Világháborús robbanótest hatástalanítása miatt nagyszabású kiürítés kezdődik Budapest XII. kerületében, a Csörsz park környékén. A 2026. február 20-án, pénteken zajló művelet során a lakóingatlanok mellett irodaházakat, szállodákat és vendéglátóhelyeket is evakuálnak.

Földmunkák során bukkantak rá a veszélyes robbanótestre a Csörsz parkban, a felfedezés azonnali hatósági intézkedéseket tett szükségessé. A tűzszerészi művelet biztonságos lebonyolítása érdekében

csütörtök este 19 órától teljes területzárat rendeltek el az érintett szakaszon.

A kiürítési kötelezettség a Csörsz utca 1., 3., 5. és 7. szám alatti ingatlanokat érinti. Az ott található lakások, irodák és üzlethelyiségek használóinak pénteken délelőtt 10 óráig kell elhagyniuk az épületeket. A hatóságok szigorúan ellenőrzik a területet, és szükség esetén gondoskodnak a maradéktalan kiürítésről.

Az önkormányzat befogadóhelyet biztosít a MOM Kulturális Központban, amely pénteken reggel fél nyolctól várja az ideiglenesen otthonukat elhagyni kényszerülőket. A létesítményben elsősegélynyújtó szolgálat is működik majd. A háziállattal érkezők számára külön helyszínt jelöltek ki, ők a Törpe utcai Hegyvidéki Kulturális Szalont vehetik igénybe.

A hatástalanítási művelet jelentős közlekedési fennakadásokat okoz a térségben.

Az autósoknak időszakos forgalomkorlátozásokra, helyenként pedig teljes útzárra kell számítaniuk. A beavatkozás ideje alatt a tömegközlekedési járatok menetrendje is módosulhat.

A kiürített területet a rendvédelmi szervek folyamatosan őrzik, a lezárt zónába a belépés szigorúan tilos. Az érintettek várhatóan a délutáni órákban térhetnek vissza ingatlanjaikba; a zárlat feloldásának pontos időpontjáról telefonon tájékozódhatnak.

Az önkormányzat felhívja a figyelmet, hogy aki a kiköltözéshez szállítási segítséget igényel, telefonon jelezheti szándékát. A befogadóhelyet igénybe vevőknek javasolt feltöltött mobiltelefonnal, személyi okmányokkal, TAJ-kártyával, valamint a rendszeresen szedett gyógyszereikkel felszerelkezve elhagyni otthonukat.

