Összeomlás felé száguld az orosz gazdaság? Bezárnak a boltok, éttermek

Oroszországban a háború kitörése óta nem látott ütemben zárnak be az éttermek és a kávézók, miközben a fogyasztás még a tehetősebbnek számító Moszkvában is megtorpant. Mindez a 2,8 ezer milliárd dolláros gazdaság érezhető lassulására utal.

A bezárások hulláma Moszkvától a 6500 kilométerre fekvő Vlagyivosztokig mindenütt látható. A Szberbank adatai szerint januárban

a vendéglátóhelyek száma a 2021 óta mért legnagyobb ütemben csökkent, az éttermi költés pedig 2025 november–decemberében hároméves mélypontra süllyedt.

A változás különösen szembetűnő, hiszen a járvány előtt a nagy orosz városokban valóságos éttermi fellendülés zajlott.

A bezárások mögött az alapanyagárak 50 százalékos emelkedése, a magas bérleti díjak, a megemelt adók és az elszálló kamatok együttes hatása áll. Moszkva-szerte "kiadó" feliratok szaporodnak az üzlethelyiségek kirakatában. Az új kishaszongépjárművek és teherautók értékesítése 2025-ben 38 százalékkal esett vissza, és a csökkenés 2026 első heteiben is folytatódott.

A reálfogyasztás növekedése februárban – két év után először – nullára esett. Oroszország idénre 1,3 százalékos GDP-növekedést vár a tavalyi 1 százalék után, ami éles visszaesés a 2024-es 4,9 és a 2023-as 4,1 százalékhoz képest. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) ennél is visszafogottabb, mindössze 0,8 százalékos bővülést prognosztizál 2026-ra.

A jegybanki kutatások szerint a fogyasztók az ország mind a tizenegy időzónájában az olcsóbb megoldások felé fordulnak. Éttermek helyett gyorséttermet vagy bolti készételeket választanak, keresik az akciós élelmiszereket, autóvásárlás helyett inkább a meglévő járművet javíttatják, a lakáspiac pedig hűlni kezdett. A jegybank közlése szerint Moszkvában 2025-ben tovább nőtt az elvitelre kávét kínáló kiszolgálóhelyek száma, miközben a beülős kávézók és éttermek bezárása felgyorsult.

Vlagyimir Putyin a hónap elején arra utasította a gazdasági vezetőket, hogy állítsák helyre a növekedési ütemet, és ne csupán az árak megfigyelésére szorítkozzanak. Alig tíz nappal később a jegybank 50 bázisponttal, 15,5 százalékra csökkentette az alapkamatot. A hitelfelvételi költségek súlyosan érintik a kisvállalkozásokat, mivel a nagybankok a fedezetlen vállalkozói hitelekre 18-19 százalékos kamatot hirdetnek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock