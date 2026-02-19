Rossz hírt kapott a Google robottaxis cége

Kathy Hochul, New York állam kormányzója visszavonta azt a javaslatát, amely lehetővé tette volna a kereskedelmi célú robotaxi-szolgáltatások elindítását a New Yorkon kívüli kisebb városokban. Ez a lépés komoly érvágás az Alphabet tulajdonában álló Waymo számára.

A kormányzó szóvivője csütörtökön közölte: az érintettekkel – köztük a törvényhozás tagjaival – folytatott egyeztetések alapján egyértelművé vált, hogy nincs meg a kellő támogatottság a javaslat elfogadásához.

A döntés különösen a Waymót érinti érzékenyen. A vállalat tavaly kapta meg első engedélyét önvezető járművek tesztelésére New York városában, bár egyelőre csak kiképzett biztonsági sofőrrel a volán mögött. A cég jelenleg már fizetős, sofőr nélküli fuvarokat kínál San Francisco térségében, valamint Los Angeles, Phoenix, Austin és Atlanta egyes részein, így a New York-i piacban is komoly növekedési lehetőséget láttak.

A Waymo szóvivője közleményében csalódottságának adott hangot. Ugyanakkor jelezte, hogy a cég továbbra is elkötelezett a New York-i szolgáltatás elindítása mellett, és a jövőben az állami törvényhozással együttműködve kívánja előmozdítani az ügyet. Hozzátette: több ezer New York-i lakos jelezte már, hogy más városokban kipróbálta a Waymo szolgáltatását, és otthon is szívesen igénybe venné.

Az önvezető járművek kereskedelmi bevezetése eleve nehéz terep, mivel a közelmúltbeli balesetek nyomán a technológiát fokozott biztonsági aggályok övezik.

Adam Kovacevich, a Chamber of Progress technológiai iparági szervezet vezetője úgy reagált: az önvezető járművek Arizonában, Kaliforniában és Texasban már bizonyítottan csökkentik a balesetek számát és javítják a gyalogosok biztonságát, ezért sajnálatosnak tartja, hogy a kormányzó meghátrált.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images