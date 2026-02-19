Szenzációs felfedezést tettek a Holddal kapcsolatban - Itt a bizonyíték: tényleg zsugorodik

A Földön kívül a Naprendszer egyetlen más égitestjén sem zajlik a miénkéhez hasonló lemeztektonikai aktivitás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más égitestek felszíne teljesen nyugalomban lenne. Már az Apollo-program idején kiderült, hogy a Holdon is előfordulnak rengések. Mintegy tizenöt éve pedig azt is sikerült kimutatni, hogy az égitest folyamatosan összehúzódik – számol be az eredményekről az IFLScience.
A Smithsonian Intézet munkatársai Tom Watters vezetésével olyan felszíni formákat vizsgáltak, amelyek ezt a zsugorodási folyamatot támasztják alá. A kutatók úgynevezett kis tengeri gerinceket (Small Mare Ridge – SMR) tanulmányoztak. Ezek a Hold sötét, bazalttal borított síkságain, azaz a holdtengereken (mare) találhatók. Éppen ilyen területre szállt le 1969-ben az Apollo–11 legénysége is.
A kutatócsoport munkája során 1114, korábban ismeretlen SMR-t azonosított, amivel az ismert képződmények száma 2634-re emelkedett. Az elemzések szerint ezek a gerincek és a korábban már ismert lebenyes lejtők (lobate scarps) nagyjából egyidősek. Előbbiek átlagosan 124 millió, utóbbiak pedig 105 millió évvel ezelőtt keletkeztek.
A tudósok megállapították továbbá, hogy a kétféle felszíni forma gyakran fizikailag is kapcsolódik egymáshoz azokon a helyeken, ahol a magasabb fekvésű felföldek a mélyebben fekvő medencékbe mennek át. A kutatók következtetése szerint
mindkét képződmény kialakulása a Hold folyamatos zsugorodásához köthető.
A Hold a geológiai múltjában jóval aktívabb volt, mint napjainkban, azonban az idő múlásával belső szerkezete fokozatosan lehűlt és megszilárdult. A belső rétegek lehűlés miatti összehúzódása következtében a kéreg megrepedezik és deformálódik. Ez vezet a megfigyelt felszíni formák kialakulásához.
Bár a lebenyes lejtők létezése már az Apollo-program óta ismert, a mostani kutatás során első alkalommal sikerült dokumentálni, hogy ezek a képződmények a Hold teljes felszínén megtalálhatók. A tudományos eredményeket a The Planetary Science Journal szakfolyóiratban tették közzé.
A felfedezés hozzájárulhat ahhoz, hogy pontosabban megértsük a Hold belsejében zajló folyamatokat. A tervezett jövőbeli holdmissziók várhatóan további részletekkel szolgálnak majd ezekről a jelenségekről.
Címlapkép forrása: Shutterstock
