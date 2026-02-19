Újabb megdöbbentő részlet került elő a Győr-Szol ügyében

A polgármester közlése szerint a cég hitelkeretének 2026. február eleji állásait elemezve kiderült:
a korábban 2,5 milliárd forintos keretet a közgyűlés 2025 őszén – egy fideszes javaslat nyomán – 3 milliárd forintra emelte.
Ezzel párhuzamosan a rendelkezésre bocsátott adatok azt mutatják, hogy 2026. február 2-án még kevesebb mint 1 milliárd forintot hívtak le, egy nappal később viszont már közel a teljes összeg, csaknem 3 milliárd forint szerepelt felhasznált hitelként. Pintér Bence értelmezése szerint ez azt jelenti, hogy február 3-án a Győr-Szol több mint 2 milliárd forintnyi új hitelt vett igénybe.
A polgármester különös jelentőséget tulajdonít az időzítésnek. Ugyanezen a napon, kora reggel jelentette be nyilvánosan, hogy „alsó hangon” 1,7 milliárd forint hiányzik a városi lakáskasszából. Mint fogalmazott,
szándékosan óvatos volt a számmal, mert már akkor is felmerült benne: a hiány akár meg is haladhatja a 2025. szeptember végi mérlegbeszámolóban szereplő összeget.
Az azóta megismert adatok alapján szerinte a lakáskassza hiánya február 3-án már a 2 milliárd forintot is átléphette.
Pintér Bence állítása szerint a Győr-Szol által kezelt önkormányzati lakáskassza „szinte teljesen üres”, és az eddigi iratok arra utalnak, hogy a pénzt a cég felélte. A városvezetés jelenleg is vizsgálja, pontosan mire és milyen jogcímen költötték el az összegeket, és a polgármester hangsúlyozta: a hitelkeret ekkora mértékű igénybevételének komoly kamatterhei lehetnek.
Az ügy azonban nem csupán pénzügyi, hanem politikai vita is. A Győr-Szol vezetése és a fideszes közgyűlési többség szerint nem eltűnt pénzről van szó, hanem elszámolási és nyilvántartási kérdésről. Álláspontjuk szerint a lakáskasszára vonatkozó megállapodások nem írják elő, hogy az összegnek folyamatosan egy elkülönített bankszámlán kellene lennie, csupán azt, hogy könyvelésileg elkülönítve kezeljék. Ezt támasztandó, a közgyűlésen korábban banki igazolást is bemutattak a fedezet meglétéről.
A polgármester viszont azt veti fel, hogy ha a pénz valóban rendelkezésre állt, akkor korábban miért nem volt egyértelműen látható, illetve nem átmeneti hitelkeret-lehívás „mutatta-e ki” utólag a hiányzó fedezetet. A vita odáig fajult, hogy feljelentés és hatósági eljárás is indult az ügyben.
