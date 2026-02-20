A stratégiai olajtartalék 40 százalékát felszabadítja a kormány

A kormány a stratégiai nyersolajkészletek jelentős részéhez hozzányúl, miután leálltak a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások. A Magyar Közlönyben közzétett rendelet értelmében 250 ezer tonna nyersolajat szabadítanak fel a biztonsági tartalékokból a hazai és regionális üzemanyag-ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében. A lépés hátterében az áll, hogy a vezetékes szállítás bizonytalan időre szünetel.

A felszabadított mennyiség értékesítése szigorú szabályok szerint zajlik. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) a jogszabályban meghatározott áron azonnal megkezdi az értékesítést,

amely során a Mol kiemelt szerephez jut.

Az olajipari vállalat 2026. április közepéig veheti igénybe a felajánlott készletet. A társaság ugyanakkor kötelezettséget vállal arra, hogy 2026. augusztus végéig a teljes felhasznált mennyiséget visszapótolja a szövetség számára.

A kormányzat álláspontja szerint bár a Barátság vezeték újraindításának nincs technikai akadálya, a szállítások mégsem folytatódnak, ez pedig szükségessé teszi az átmeneti készletfelhasználást. Fontos körülmény, hogy a most felszabadított mennyiség a stratégiai tartalékok mintegy 40 százalékát teszi ki, ami jelentős beavatkozásnak minősül.

Az intézkedés kettős funkciót tölt be. Egyfelől azonnali megoldást nyújt az importkiesés okozta ellátási nehézségekre. Ez egyébként az európai uniós készletezési szabályozás alapvető célja is, amely minimális tartalékszinteket ír elő a tagállamok számára. Másfelől a döntés annak beismerése is, hogy a Barátság vezetéktől való függőség továbbra is komoly kockázatot jelent. Tartósabb kiesés esetén az alternatív megoldások – mint a tengeri szállítás vagy más vezetékek igénybevétele – több időt és magasabb költségeket emésztenek fel.

A Mol szempontjából kritikus kérdés a finomítók nyersanyagellátásának biztosítása. Iparági információk alapján a társaság már dolgozik az alternatív beszerzési csatornákon, többek között a tengeri úton, a horvátországi Omisalj kikötőn keresztül történő szállításokkal. Ez a megoldás azonban összetett logisztikai folyamat, amely az első szállítmányok megérkezésétől a finomítókba történő eljuttatásig több napot vesz igénybe. A stratégiai készletek igénybevétele éppen ezt az átmeneti időszakot hidalja át, amíg az új ellátási útvonalak teljes kapacitással működésbe nem lépnek.

A rendelet gazdasági szempontból precíz paramétereket határoz meg, rögzítve a mennyiséget, az időkeretet, az árképzést és a visszapótlási kötelezettséget. A piaci szereplők számára az elsődleges kérdés az, hogy ez az intézkedés elegendő-e a nagykereskedelmi ellátás stabilitásának megőrzéséhez. Kérdéses továbbá, hogy szükség lesz-e további beavatkozásokra – például közvetlenül a finomított termékek szintjén –, amennyiben a vezetékes szállítás hosszabb ideig szünetel. A Barátság vezeték körüli problémák növelik a stratégiai tartalékok jelentőségét, ezért különösen fontos lesz a készletek augusztusi határidőre történő maradéktalan visszapótlása.

