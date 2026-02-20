A vártnál gyorsabban élénkült az eurózóna: a német ipar 2022 óta a legjobb formáját hozta

Az euróövezetben a magánszektor teljesítménye felülmúlta a várakozásokat, miközben a feldolgozóipar 2022 óta a legerősebb hónapját produkálta. A pozitív meglepetéshez döntően Németország járult hozzá.
Az S&P Global által összeállított kompozit beszerzésimenedzser-index (Composite PMI) februárban 51,9-re emelkedett a januári 51,3-ról, és továbbra is a növekedést a zsugorodástól elválasztó 50-es szint felett maradt. Az elemzők ennél kisebb javulást, 51,5-ös értéket vártak.
A régió legnagyobb gazdasága, Németország volt a fő hajtóerő:
a feldolgozóipari mutató több mint három és fél év után először jelezte a szektor bővülését. A háttérben az áll, hogy a kormány érdemben növeli a védelmi és infrastrukturális kiadásokat. Franciaországban ugyan javult a mutató, de hajszállal 50 alatt maradt.
Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank közgazdásza pénteki értékelésében úgy fogalmazott: lehet, hogy
korai még kijelenteni, de ez akár fordulópont is lehet a feldolgozóipar számára.
Szerinte az ipar „stabilabb alapokra került”, és idén a teljes növekedéshez is hozzájárulhat, ahelyett hogy visszahúzná azt.
Európa gazdasága a Donald Trump vámintézkedései utáni időszakban „stabil, bár nem látványos” teljesítményt mutat. Az idei növekedés, amelyet valamivel 1% fölé várnak, a német költekezési hullámtól kaphat lendületet, miközben az alacsony és kiszámítható kamatkörnyezet a fogyasztói bizalmat is a 2024 vége óta látott legmagasabb szintre emelte.
Az S&P szerint a feldolgozóipar ugyan 2022 óta mindössze másodszor mutatott növekedést, a szolgáltatások viszont továbbra is mérsékelt ütemben bővültek.
De la Rubia ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a negyedik negyedévhez képest az összképben a növekedési dinamika némileg veszített a lendületéből.
Az Európai Központi Bank nem mutat különösebb hajlandóságot a monetáris politika módosítására. A jegybank elégedett azzal, hogy az infláció összhangban van a 2%-os céllal, és inkább szerkezeti reformokat tart szükségesnek a gazdaság élénkítéséhez, nem pedig alacsonyabb hitelköltségeket.
De la Rubia kiemelte: a szolgáltatásokban, amelyet a piacok különösen figyelnek, februárban enyhült az árnyomás, de a költségek emelkedése még mindig gyors. Szerinte a stabil gazdasági bővülés és a továbbra is magas szolgáltatási infláció mellett nem valószínű, hogy az EKB változtatna azon az állásponton, hogy a kulcskamatokat egyelőre változatlanul hagyja.
A PMI-adatokat a piacok azért követik szorosan, mert a hónap elején érkeznek, és jól jelezhetik a trendeket, illetve a fordulópontokat. Ugyanakkor ezek üzleti felmérések, amelyek inkább azt mutatják, milyen széles körű a változás a kibocsátásban, nem pedig annak „mélységét”, ezért a negyedéves GDP-vel való közvetlen megfeleltetésük olykor nehéz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
