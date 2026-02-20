Friss kutatás: szinte mindenki konyhájában megtalálható a demencia elleni csodaszer

A Rovira i Virgili Egyetem (URV), a Pere Virgili Egészségügyi Kutatóintézet (IISPV) és a CIBERobn kutatói a PREDIMED-Plus projekt keretében 656 résztvevő adatait elemezték két éven át. Az 55 és 75 év közötti alanyok túlsúlyosak vagy elhízottak voltak, és metabolikus szindrómában szenvedtek. A Microbiome című folyóiratban közzétett tanulmányban az olívaolaj-fogyasztás típusát (szűz, illetve finomított), a bélflóra összetételét és a kognitív funkciók változását vizsgálták együttesen. A kutatás első szerzője, Ni Csia-csi hangsúlyozta: ez az első olyan prospektív humán vizsgálat, amely kifejezetten az olívaolaj bélmikrobiom és kognitív funkciók közötti kölcsönhatásban betöltött szerepét elemzi.

Az eredmények azt mutatták, hogy a szűz olívaolajat fogyasztók körében javult a kognitív teljesítmény, és nagyobb volt a bélmikrobiom sokszínűsége.

Ez utóbbi a bélrendszeri és anyagcsere-egészség egyik fontos mutatója. Ezzel szemben a finomított olívaolaj fogyasztása az idő előrehaladtával a bélflóra változatosságának csökkenésével járt együtt.

A kutatók azonosítottak egy baktériumnemzetséget, az Adlercreutziát, amely közvetítő szerepet tölthet be a szűz olívaolaj fogyasztása és a kognitív funkciók megőrzése közötti kapcsolatban. Ez arra utal, hogy az olívaolaj agyvédő hatásai részben a bélmikrobiomra gyakorolt befolyásán keresztül érvényesülhetnek.

A szűz és a finomított olívaolaj közötti különbség a gyártási eljárásban rejlik. Előbbi kizárólag mechanikus úton készül, míg utóbbi ipari finomítási lépéseken megy keresztül. Ezek a folyamatok ugyan eltávolítják a szennyeződéseket, de egyúttal lebontják az olaj természetes antioxidánsait, polifenoljait, vitaminjait és egyéb bioaktív vegyületeit.

Nem minden olívaolaj hat kedvezően a kognitív funkciókra

– figyelmeztetett Ni Csia-csi, kiemelve, hogy érdemes tudatosan az extra szűz változatot választani.

A vizsgálat vezetője, Jordi Salas-Salvadó szerint a kutatás megerősíti, hogy az elfogyasztott zsír minősége legalább olyan fontos, mint a mennyisége. Az extra szűz olívaolaj nemcsak a szívet védi, hanem az öregedés során az agy megőrzéséhez is hozzájárulhat. A tanulmány társvezetői, Nancy Babio és Stephanie Nishi arra hívták fel a figyelmet, hogy az elöregedő társadalmakban, ahol a kognitív hanyatlás és a demencia esetszáma növekszik, az extra szűz olívaolaj előnyben részesítése kulcsfontosságú. A finomított változattal szemben ez hatékony, egyszerű és elérhető stratégia lehet az agyi egészség védelmében.

Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images