Havazás: kiadták a riasztást Magyarországon, itt van a legfrissebb térkép!

A HungaroMet hófúvás és havazás miatt citromsárga figyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Tolna, valamint Baranya vármegyékre.

Eközben Vas, Veszprém, Zala, valamint Somogy vármegyékre vonatkozóan narancssárga riasztást adott ki hófúvás miatt a HungaroMet.

A Dunántúlon a havazás súlypontja fokozatosan egyre délebbre, illetve keletebbre helyeződik az esti órákban. A Duna-Tisza közének déli felén így estétől az eső fokozatosan havazásba vált át.

Eközben észkanyugat felől szűnik a havazás, az esti és észjakai órákban azonban az említett területeken 1-6 cm friss hó várható, egyes helyeken pedig ennél több is eshet.

Az éjszaka második felében a havazás tovább terjedhet kelet felé, a Tisza környezetében azonban mindössze lepel, 1 cm hó hullhat.

Annak pedig, hogy a hó holnap napközben megmarad, meglehetősen kicsi az esélye.

