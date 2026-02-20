Havazás mellé jön a viharos szél: kiadták a narancssárga riasztást

Az ország észak-nyugati régióit sújtó hóhelyzetet alábbi cikkünkben percről percre követjük:

A MetNet animációján jól látszik, hogy a kiadós csapadékot hozó mediterrán ciklon, jelenleg a délnyugati határunknál örvénylik.

A csapadékzóna fokozatosan délnyugatra helyeződik át és egyre többfelé vált esőre a csapadék a Dél-Dunántúlon is.

Sopron–Kőszeg–Szombathely térségében

helyenként 20-30, Kőszegen pedig már 34 centiméteres hótakaró alakult ki.

A légköri képződmény hatására jelentős légnyomás-különbség jött létre az ország felett, amely országszerte viharos szelet idéz elő. Északkeleten, például Sárospatakon orkánerejű, 118 km/órás széllökéseket is mértek.

Kép forrása: HungaroMet

A nyugati országrészben a 70-80 km/órát meghaladó szél a friss hóval párosulva tartós hófúvásokat okoz, emiatt a HungaroMet másodfokú, narancssárga riasztást léptetett életbe ma reggel, a jelzés pedig még péntek délután is aktuális.

Kép forrása: HungaroMet

A viharos szél könnyedén az utakra hordhatja a havat, és magas hótorlaszokat emelhet, ezért a közlekedés rendkívül balesetveszélyes. A hatóságok kérése szerint, aki teheti, halassza el az utazást.

A szeles időjárás várhatóan egész nap kitart, a légmozgás csak az esti órákban kezd majd mérséklődni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio