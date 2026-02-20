  • Megjelenítés
Hivatalos: Magyar Péter a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje
Gazdaság

Portfolio
A TISZA elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje ma egyhangúlag úgy döntött, hogy én vezetem a TISZA listáját az országgyűlési választáson - jelentette be Magyar Péter pénteken.

Az ellenzéki politikus azt is hozzátette posztjában, hogy az április 12-i győzelem után

engem javasol arra, hogy vezessem a TISZA-kormányt és szeretett hazánkat.

Azt is hozzátette, hogy a megtisztelő felkérést elfogadta.

Készen állok minden tudásommal és energiámmal Magyarországot és a honfitársaimat szolgálni. Isten engem úgy segéljen - zárta tájékoztatását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

