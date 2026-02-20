Jelentett a MÁV: válságos a helyzet, tömegbaleset Andráshidánál

A beszámoló szerint több vármegyében is súlyos hóhelyzet alakult ki. A közlemény szerint Zala vármegye északi részét, Vas vármegye egészét, Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részét, illetve Veszprém vármegye nyugati részét érintik a problémák.

A társaságnak jelenleg 16 autóbuszról van tudomása, amely balesetet szenvedett az úton. A legsúlyosabb eset Andráshidánál történt.

Itt teljes útzárat rendeltek el a 76-os főúton miután négy autó és egy autóbusz ütközött.

Összesen 12 fő sérült meg, közülük ketten súlyosabban. A közlemény szerint ők végtagtörést szenvedek el, mivel a jármű az árokba borult.

A helyzet a vasúti közlekedést sem kíméli, behavazódtak a váltók és több fa is a sínekre dőlt. A társaság közölte, hogy az időjárási helyzet egyre csak romlik, ráadásul a pótlóbuszokkal sem tudják egyelőre megoldani a problémákat, mivel a járművek nem tudják az útviszonyok miatt elérni a céljukat.

