Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Holnap csak a dízel ára változik - írja a holtankoljak.

Szombaton a benzin ára nem változik várhatóan, a gázolaj nagykereskedelmi ára azonban emelkedik bruttó 3 forinttal.

2026.02.20-án a következő átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 562 Ft/liter
  • Gázolaj: 574 Ft/liter 
