Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Szombaton a benzin ára nem változik várhatóan, a gázolaj nagykereskedelmi ára azonban emelkedik bruttó 3 forinttal.
2026.02.20-án a következő átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 562 Ft/liter
- Gázolaj: 574 Ft/liter
