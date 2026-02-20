  • Megjelenítés
Nagyon belassult az amerikai növekedés
A negyedik negyedévben évesített negyedéves alapon csupán 1,4%-kal emelkedett az amerikai GDP, miközben az elemzők 3%-os növekedésre számítottak. Fontos azonban látni, hogy a lassulásért jelentős részben a kormányzati leállás volt a felelős, ugyanis az közel egy százalékpontot vett el a növekedéből. A fogyasztási kiadások 2,4%-kal nőttek. Ami viszont szomorú meglepetés, hogy a Fed által figyelt PCE infláció emelkedett.

2025 utolsó negyedévében az amerikai GDP évesített negyedéves alapon 1,4%-kal nőtt az előző negyedéves 4,4%-os növekedést követően (várakozás: 3%).

A háztartások fogyasztási kiadásai 2,4%-kal emelkedett negyedéves alapon.

A kormányzati leállás miatt az állami költések jelentősen estek vissza, ez pedig közek egy százalékpontot vett el a GDP-ből.

A GDP árindex Q4-ben 3,7%-kal nőtt éves alapon, míg a magárindex 2,7%-kal.

A PCE infláció az előző havi 2,8%-os növekedés után 2,9%-kal nőtt éves alapon, míg a PCE maginfláció az előző havi 2,8% után 3,0%-kal emelkedett éves alapon.

A háztartások jövedelmei 0,4%-kal és kiadásai 0,3%-kal emelkedtek.

A bejövő adatok nagyon vegyes képet festenek. A GDP miatt nem aggódunk. A kormányzati leállás nélkül nagyjából 2,3-2,5%-os növekedést kaptunk volna, a fogyasztási kiadások is 2% felett nőnek, a beruházások is szépen teljesítenek.

A PCE infláció emelkedése viszont kellemetlen hír.

Azt mutatja, hogy mégsem olyan diadalmenet a dezinflációs pálya, mint amit az inflációs adatok mutatnak és a piac áraz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

