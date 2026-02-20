Trump ultimátumot adott, féléves csúcsra ugrott az olajár

A Brent típusú olaj jegyzése hordónként 72 dollár felé kúszott, ami heti összevetésben mintegy 6 százalékos emelkedést jelent, míg a West Texas Intermediate (WTI) árfolyama 67 dollár közelében mozog.

Trump kijelentette, hogy legfeljebb 10-15 napot hajlandó adni a tárgyalások folytatására.

Ez a szoros határidő felerősítette az esetleges fegyveres konfliktussal, valamint az olajellátás zavaraival kapcsolatos piaci aggodalmakat.

Az amerikai hadsereg a 2003-as iraki invázió óta nem látott mértékű csapatösszevonást hajtott végre a térségben. A lépés arra utal, hogy Trump a tavaly júniusi, Irán nukleáris létesítményei ellen indított egyszeri csapásnál jóval átfogóbb hadműveletet fontolgathat. A Wall Street Journal értesülései szerint az elnök egy korlátozott, megelőző csapás lehetőségét is mérlegeli, amelynek célja Teherán tárgyalóasztalhoz kényszerítése lenne.

Irán, amely a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) tagjaként napi több mint 3 millió hordó nyersolajat termel – ez a globális kínálat mintegy 3 százaléka –, elsősorban Kínába exportál. Az olajpiac szempontjából azonban a fő kockázatot az jelentené, ha Irán a Hormuzi-szoros lezárása mellett döntene. Ez a tengerszoros ugyanis a Perzsa-öböl menti termelők energiaexportjának kulcsfontosságú útvonala.

Az olaj ára idén mintegy hatodával emelkedett, mivel a kereskedők beárazták a térségbeli ellátási kockázatokat. Ezek a feszültségek felülírták az árcsökkentő hatású kínálati többlettel kapcsolatos várakozásokat. Egy tartós katonai kampány tovább növelhetné a jegyzésárakat, ami a benzinárak emelkedéséhez vezetne.

Ez viszont az idei félidős választások előtt elégedetlenséget válthatna ki az amerikai szavazók körében.

A határidős piacok szerkezete szintén a fokozódó kockázatokat tükrözi. A Brent egyéves felára (spread) június óta nem látott mértékű backwardationbe – azaz a közelebbi lejáratok drágulását mutató inverz állapotba – mozdult, ami szűkülő rövid távú kínálatot jelez. Az opciós piacokon mind a Brent, mind a WTI esetében erősödött az árfolyam-emelkedésre spekuláló vételi opciók (call) iránti kereslet. Mindemellett az Amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) adatai szerint a tengerentúli nyersolajkészletek 9 millió hordóval csökkentek, ami tavaly szeptember eleje óta a legnagyobb visszaesés.

