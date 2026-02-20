  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor bejelentette, ilyen lesz a budapesti repülőtér harmadik terminálja
Gazdaság

Trump ultimátumot adott, féléves csúcsra ugrott az olajár

Portfolio
Az olaj ára hathavi csúcsra emelkedett, miután Donald Trump amerikai elnök legfeljebb 15 napos határidőt szabott Iránnak a nukleáris programjáról szóló megállapodás megkötésére. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok nagyszabású katonai összevonást hajtott végre a Közel-Keleten - tudósított a Bloomberg.

A Brent típusú olaj jegyzése hordónként 72 dollár felé kúszott, ami heti összevetésben mintegy 6 százalékos emelkedést jelent, míg a West Texas Intermediate (WTI) árfolyama 67 dollár közelében mozog.

Trump kijelentette, hogy legfeljebb 10-15 napot hajlandó adni a tárgyalások folytatására.

Ez a szoros határidő felerősítette az esetleges fegyveres konfliktussal, valamint az olajellátás zavaraival kapcsolatos piaci aggodalmakat.

Az amerikai hadsereg a 2003-as iraki invázió óta nem látott mértékű csapatösszevonást hajtott végre a térségben. A lépés arra utal, hogy Trump a tavaly júniusi, Irán nukleáris létesítményei ellen indított egyszeri csapásnál jóval átfogóbb hadműveletet fontolgathat. A Wall Street Journal értesülései szerint az elnök egy korlátozott, megelőző csapás lehetőségét is mérlegeli, amelynek célja Teherán tárgyalóasztalhoz kényszerítése lenne.

Irán, amely a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) tagjaként napi több mint 3 millió hordó nyersolajat termel – ez a globális kínálat mintegy 3 százaléka –, elsősorban Kínába exportál. Az olajpiac szempontjából azonban a fő kockázatot az jelentené, ha Irán a Hormuzi-szoros lezárása mellett döntene. Ez a tengerszoros ugyanis a Perzsa-öböl menti termelők energiaexportjának kulcsfontosságú útvonala.

Az olaj ára idén mintegy hatodával emelkedett, mivel a kereskedők beárazták a térségbeli ellátási kockázatokat. Ezek a feszültségek felülírták az árcsökkentő hatású kínálati többlettel kapcsolatos várakozásokat. Egy tartós katonai kampány tovább növelhetné a jegyzésárakat, ami a benzinárak emelkedéséhez vezetne.

Ez viszont az idei félidős választások előtt elégedetlenséget válthatna ki az amerikai szavazók körében.

A határidős piacok szerkezete szintén a fokozódó kockázatokat tükrözi. A Brent egyéves felára (spread) június óta nem látott mértékű backwardationbe – azaz a közelebbi lejáratok drágulását mutató inverz állapotba – mozdult, ami szűkülő rövid távú kínálatot jelez. Az opciós piacokon mind a Brent, mind a WTI esetében erősödött az árfolyam-emelkedésre spekuláló vételi opciók (call) iránti kereslet. Mindemellett az Amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) adatai szerint a tengerentúli nyersolajkészletek 9 millió hordóval csökkentek, ami tavaly szeptember eleje óta a legnagyobb visszaesés.

