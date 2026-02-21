Asztalra csapott a jegybankelnök: nincs szükség mind a 27 uniós tagállamra a haladáshoz

Az EKB elnöke az euróövezetet hozta fel példaként arra, hogy a mélyebb integráció az EU-n belül a teljes egyhangúság nélkül is megvalósítható. Úgy fogalmazott:

"nincs ott mind a 27 tagállam az asztal körül, a rendszer mégis működik".

Lagarde nyilatkozata annak apropóján született, hogy az uniós vezetők továbbra sem tudnak megegyezni a tőkepiaci unió – újabb nevén megtakarítási és beruházási unió (savings and investments union) – létrehozásáról. A projekt célja a határokon átnyúló pénzügyi piacok mélyítése, valamint a magánmegtakarítások hatékonyabb mozgósítása lenne.

A lassú előrehaladás miatt több nagy tagállam – köztük Franciaország, Németország, Olaszország és Spanyolország – is támogatja a kétsebességes Európa koncepcióját, amely lehetővé tenné, hogy egy szűkebb csoport gyorsabban haladjon az integráció útján. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén jelezte: amennyiben nem érhető el egyhangúság, szóba jöhet a megerősített együttműködés mechanizmusa.

Lagarde – akinek mandátuma 2027 októberéig szól – a közelmúltban egy ötpontos cselekvési tervet küldött az uniós vezetőknek. Ebben azonnali lépéseket sürgetett a tőkepiaci integráció, a társasági jog harmonizációja és a kutatási együttműködés terén. Az üzenet tárgya beszédes volt: "itt a cselekvés ideje". Az EKB elnöke szerint már e javaslatok részleges megvalósítása is érzékelhetően javítaná Európa növekedési kilátásait.

