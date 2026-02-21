Emeli a tétet Donald Trump: általánosan 15 százalékos vámokat jelentett be

Trump a közösségi médiában tette közzé a döntést, amelyben "évtizedes kizsákmányolásnak" nevezte az Egyesült Államok kereskedelmi partnereinek gyakorlatát. Az elnök az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakaszára hivatkozva vezette be az új intézkedést. Ez a jogszabály lehetővé teszi, hogy 150 napig kongresszusi jóváhagyás nélkül emelje a vámokat. A törvényhozói hozzájárulás megszerzése azonban nehézségekbe ütközhet, mivel a demokraták mellett egyes republikánus képviselők is ellenezték a kereskedelempolitika bizonyos elemeit.
A Legfelsőbb Bíróság pénteken 6:3 arányban kimondta, hogy Trump jogellenesen járt el,
amikor a nemzetközi rendkívüli gazdasági jogkörökről szóló törvényre (IEEPA) alapozta a tavaly áprilisban bevezetett, úgynevezett kölcsönös vámokat. Ezek mértéke 10-től 50 százalékig terjedt az egyes kereskedelmi partnerekkel szemben. Az elnök válaszul még pénteken elrendelte az egységes 10 százalékos vámot, amelyet most 15 százalékra emelt. Az eredeti terv szerint az intézkedés február 24-én lép hatályba, azon az estén, amikor Trump elmondja kongresszusi beszédét.
A megemelt általános vám mellett továbbra is érvényben maradnak a 301-es és 232-es cikkely alapján korábban kivetett terhek. Trump emellett utasította az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjét, hogy gyorsított eljárásban indítson új vizsgálatokat a 301-es cikkely alapján a legfontosabb partnerekkel szemben. Jamieson Greer kereskedelmi képviselő közlése szerint ezek az eljárások többek között az ipari túlkapacitásra, a kényszermunkára, a gyógyszerárazási gyakorlatokra, az amerikai technológiai cégek diszkriminációjára és a digitális szolgáltatási adókra terjednek ki.
A bírósági döntés komoly pénzügyi kérdéseket is felvet: a már beszedett vámokkal kapcsolatban több mint 1500 vállalat nyújtott be keresetet a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon. A Legfelsőbb Bíróság nem foglalt állást abban, hogy az importőrök jogosultak-e visszatérítésre, ezt az alsóbb fokú bíróságokra bízta. A potenciális kitettség elérheti a 170 milliárd dollárt, ami a Trump által kivetett vámokból befolyt bevétel több mint felét teszi ki. Scott Bessent pénzügyminiszter ugyanakkor azt közölte, hogy a vámbevételek 2026-ban a döntés ellenére "lényegében változatlanok" maradnak.
