Hivatalosan megkezdődött az országgyűlési választás kampányidőszaka
Hivatalosan megkezdődött az országgyűlési választás kampányidőszaka

MTI
A választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően február 21-én, szombaton megkezdődik az országgyűlési képviselők április 12-re kitűzött választásának kampányidőszaka - közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel szombaton.

A kampány a szavazást megelőző 50. napon indul, és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart.

A jelöltek és jelölőszervezetek ettől a naptól fogva vehetik át a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától az ajánlóíveket, amelyeken támogató ajánlásokat gyűjthetnek.

Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltséghez legalább 500 érvényes ajánlást szükséges összegyűjteni az adott választókerületben választójoggal rendelkező állampolgároktól.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat - emelték ki.

A tájékoztatás szerint a választópolgárok az NVI "Kit ajánlottam" szolgáltatásával tájékoztatást kaphatnak arról, hogy a választási irodák által ellenőrzött egyéni választókerületi jelöltek vagy nemzetiségi listák ajánlóívein adataik szerepelnek-e ajánlóként. Az NVI a tájékoztatást a kérelem benyújtását megelőző nap feldolgozott (ellenőrzött) ajánlóívek adatai alapján nyújtja - áll a közlemyényben.

