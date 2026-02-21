Itt vannak az országok, amik kivételt kapnak Trump új globális vámja alól

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság több Trump-féle vámot megsemmisítő döntése enyhítette a nyomást Kanadán és Mexikón, Washington azonban gyorsan új eszközhöz nyúlt. Az Egyesült Államok 10 százalékos általános vámot vet ki a külföldi árukra, ugyanakkor a háromoldalú kereskedelmi egyezmény, az USMCA hatálya alá tartozó termékek többsége mentességet kapott.
Ez a kivétel jelentősen csökkenti a tényleges vámszintet a két szomszédos ország számára, hiszen korábban egyes kanadai termékekre 35, a mexikóiakra 25 százalékos teher is vonatkozott. Az egyezmény továbbra is lehetővé teszi az energiahordozók és a kulcsfontosságú ipari alkatrészek vámmentes áramlását, így elkerülhető a gyártási láncok súlyosabb zavara.
A megkönnyebbülés azonban csak részleges. Donald Trump elégedetlensége a bírósági döntéssel növeli annak kockázatát, hogy Washington radikálisan módosítja, vagy akár fel is mondja az USMCA-megállapodást, hogy visszaszerezze a kívánt vámbevételeket. Az egyezményt idén felülvizsgálják, és a Fehér Ház már jelezte, változtatásokat akar.
Mexikó és Kanada óvatosan reagált, inkább tárgyalásokra készülnek. Közben több büntetővám továbbra is érvényben marad az acélra, alumíniumra és autókra, és Washington további kereskedelmi eszközök bevetését is fontolgatja.
Elemzők szerint az amerikai kormányzat „nagy eszköztárral” rendelkezik, így a mostani könnyítés ellenére a következő hónapokban akár újabb vámok és vizsgálatok jöhetnek. Egy esetleges megállapodás-felmondás különösen Mexikó és Kanada gazdaságát érintené súlyosan, amelyek erősen függnek az amerikai piactól.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Anna Moneymaker
Európa már nincs válaszúton
Szabó S. László, a Szabó Consulting alapítójának elemzése.
Mutatjuk a bankszámlatrükköt, amivel akár több százezer forintot nyerhetsz
Hatalmas összegeket lehet spórolni, és csak kérni kell.
Kemény feltételeket szabott Zelenszkij
A választásokon való indulásról is beszélt az elnök.
Elvehetik a trónöröklési jogot a botrányba keveredett hercegtől
Súloys titkokat adhatott ki.
Komoly ultimátumot adott Trump: minden lehetőség az asztalon van
Figyelemztette Iránt az amerikai elnök.
Hiába a bírósági döntés, Trump nem hátrál: újabb vámokkal fenyeget
Az amerikai elnök a Legfelsőbb Bíróság döntése után szólalt meg.
Megszólalt a Janaf: nem sodródott senki az üzemanyaghiány szélére a Barátság-vezeték leállása miatt
Biztosított az ellátás az Adria-vezetéken.
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?