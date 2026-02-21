  • Megjelenítés
Itt vannak az országok, amik kivételt kapnak Trump új globális vámja alól
Itt vannak az országok, amik kivételt kapnak Trump új globális vámja alól

Átmeneti könnyítést kaptak Kanada és Mexikó az amerikai vámintézkedések alól, de a kereskedelmi háború veszélye nem múlt el, sőt a háromoldalú szabadkereskedelmi megállapodás jövője is kérdésessé vált.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság több Trump-féle vámot megsemmisítő döntése enyhítette a nyomást Kanadán és Mexikón, Washington azonban gyorsan új eszközhöz nyúlt. Az Egyesült Államok 10 százalékos általános vámot vet ki a külföldi árukra, ugyanakkor a háromoldalú kereskedelmi egyezmény, az USMCA hatálya alá tartozó termékek többsége mentességet kapott.

Ez a kivétel jelentősen csökkenti a tényleges vámszintet a két szomszédos ország számára, hiszen korábban egyes kanadai termékekre 35, a mexikóiakra 25 százalékos teher is vonatkozott. Az egyezmény továbbra is lehetővé teszi az energiahordozók és a kulcsfontosságú ipari alkatrészek vámmentes áramlását, így elkerülhető a gyártási láncok súlyosabb zavara.

A megkönnyebbülés azonban csak részleges. Donald Trump elégedetlensége a bírósági döntéssel növeli annak kockázatát, hogy Washington radikálisan módosítja, vagy akár fel is mondja az USMCA-megállapodást, hogy visszaszerezze a kívánt vámbevételeket. Az egyezményt idén felülvizsgálják, és a Fehér Ház már jelezte, változtatásokat akar.

Mexikó és Kanada óvatosan reagált, inkább tárgyalásokra készülnek. Közben több büntetővám továbbra is érvényben marad az acélra, alumíniumra és autókra, és Washington további kereskedelmi eszközök bevetését is fontolgatja.

Elemzők szerint az amerikai kormányzat „nagy eszköztárral” rendelkezik, így a mostani könnyítés ellenére a következő hónapokban akár újabb vámok és vizsgálatok jöhetnek. Egy esetleges megállapodás-felmondás különösen Mexikó és Kanada gazdaságát érintené súlyosan, amelyek erősen függnek az amerikai piactól.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Anna Moneymaker

