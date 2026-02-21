Kőszegen 36 centiméter hó esett!

Jelentős havazást hozott a Nyugat-Dunántúlra az átvonuló mediterrán ciklon, a térség nagy részén 10–20 centiméteres hóréteg alakult ki, Kőszegen pedig 36 centimétert mértek péntek reggel.

Jelentős havazást okozott a térségben az átvonuló mediterrán ciklon. A csapadék végig 0 Celsius-fok alatti hőmérséklet mellett hullott, miközben az északi szél több helyen viharossá erősödött.

A kombináció kedvezett a hó gyors felhalmozódásának és hótorlaszok kialakulásának.

A reggeli mérések alapján a Nyugat-Dunántúl nagy részén, a torlaszoktól eltekintve, 10 és 20 centiméter közötti hóréteg alakult ki.

A legvastagabb hótakarót Kőszegen mérték, ahol 36 centiméteres értéket regisztráltak.

Sopron Brennbergbányán 33, a soproni meteorológiai állomáson 27, Peresznyén 23, Rábagyarmaton 20 centiméter havat mértek. Gasztonyban 16, Gyenesdiáson 15, Sarród–Fertőújlakon 14 centiméteres hóréteg alakult ki, míg Zalátárnokon és a Kékestetői meteorológiai állomáson egyaránt 11 centimétert rögzítettek.

A legtöbb hó az Alpokalja térségében hullott, a havazás és az erős szél több helyen nehezítette a közlekedést.

Címlapkép forrása: HungaroMet