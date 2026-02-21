Kőszegen 36 centiméter hó esett!

Jelentős havazást okozott a térségben az átvonuló mediterrán ciklon. A csapadék végig 0 Celsius-fok alatti hőmérséklet mellett hullott, miközben az északi szél több helyen viharossá erősödött.
A kombináció kedvezett a hó gyors felhalmozódásának és hótorlaszok kialakulásának.
A reggeli mérések alapján a Nyugat-Dunántúl nagy részén, a torlaszoktól eltekintve, 10 és 20 centiméter közötti hóréteg alakult ki.
A legvastagabb hótakarót Kőszegen mérték, ahol 36 centiméteres értéket regisztráltak.
Sopron Brennbergbányán 33, a soproni meteorológiai állomáson 27, Peresznyén 23, Rábagyarmaton 20 centiméter havat mértek. Gasztonyban 16, Gyenesdiáson 15, Sarród–Fertőújlakon 14 centiméteres hóréteg alakult ki, míg Zalátárnokon és a Kékestetői meteorológiai állomáson egyaránt 11 centimétert rögzítettek.
A legtöbb hó az Alpokalja térségében hullott, a havazás és az erős szél több helyen nehezítette a közlekedést.
Címlapkép forrása: HungaroMet
