Újabb havazás jöhet Magyarországon
Újabb havazás jöhet Magyarországon

Borongós, csapadékos idővel telik a szombat, többfelé havas eső és átmeneti ónos eső is kialakulhat, miközben nyugat felől egy gyengülő front vonul át az ország felett, írja a HungaroMet.

Szombaton döntően erősen felhős vagy borult égbolt lesz a jellemző, csak rövid időszakokra szakadozhat fel a felhőzet. A HungaroMet előrejelzése szerint a nap folyamán több hullámban érkezhet csapadék, eltérő halmazállapotban.

A délelőtti órákban főként a keleti és délkeleti országrészben fordulhat elő havazás vagy vegyes csapadék, majd napközben egyre inkább az eső kerül túlsúlyba. Nyugat felől egy széteső front gyengülő csapadékzónája halad át az országon, amely újabb csapadékot hoz. A halmazállapot-váltás idején átmeneti ónos eső is kialakulhat, ami csúszóssá teheti az utakat.

A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb helyenként élénkülhet meg a nyugatias légmozgás.

A hőmérséklet csúcsértéke 0 és +7 fok között alakul, vagyis országszerte télies, nyirkos időre kell számítani.

