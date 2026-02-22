  • Megjelenítés
Azonnal leállíthatják az EU és az Egyesült Államok közti kereskedelmi megállapodásról szóló folyamatot
Gazdaság

Azonnal leállíthatják az EU és az Egyesült Államok közti kereskedelmi megállapodásról szóló folyamatot

Portfolio
Az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke kezdeményezi az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatának felfüggesztését. A lépés addig tartana, amíg Washington nem ad egyértelmű válaszokat kereskedelempolitikai irányelveivel kapcsolatban - írta a Bloomberg.

Bernd Lange hétfőre rendkívüli ülést hívott össze,

ahol javasolni fogja a Turnberry-megállapodás jóváhagyásához szükséges jogalkotási munka leállítását.

A német politikus a közösségi médiában "tiszta vámkáosznak" nevezte az amerikai kormány lépéseit. Hozzátette: a helyzet már sem az EU, sem más kereskedelmi partnerek számára nem átlátható. A bizottság korábban már egyszer felfüggesztette a ratifikációs eljárást, amikor Trump Grönland annektálásával fenyegetőzött.

A fordulat közvetlen előzménye, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken alkotmányellenesnek nyilvánította Trump úgynevezett kölcsönös vámjainak jogalapját, vagyis a szükséghelyzeti törvényre való hivatkozást. Trump válaszul szombaton bejelentette: az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakasza alapján 15 százalékos globális vámot vezet be. Ez a jogszabály kongresszusi jóváhagyás nélkül, 150 napra ad felhatalmazást az elnöknek.

A múlt nyáron megkötött Turnberry-megállapodás értelmében a legtöbb uniós exportcikkre 15 százalékos amerikai vám vonatkozna, miközben az EU eltörölné az amerikai árukra kivetett terheket. Az acél- és alumíniumimportra az Egyesült Államok emellett továbbra is 50 százalékos vámot tartana fenn. Az EU azért egyezett bele ebbe az egyértelműen aszimmetrikus alkuba, hogy elkerülje a nyílt kereskedelmi háborút, és megőrizze az amerikai biztonsági garanciákat, különös tekintettel Ukrajna helyzetére. A parlament eredetileg márciusra tervezte a ratifikációt.

Lange azt a kérdést is felvetette, hogy Trump új, 15 százalékos globális vámja nem mond-e ellent a Turnberry-megállapodásnak. Álláspontja szerint a további lépések előtt jogbiztonságra és kiszámíthatóságra van szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

