Azonnal leállíthatják az EU és az Egyesült Államok közti kereskedelmi megállapodásról szóló folyamatot

Bernd Lange hétfőre rendkívüli ülést hívott össze,

ahol javasolni fogja a Turnberry-megállapodás jóváhagyásához szükséges jogalkotási munka leállítását.

A német politikus a közösségi médiában "tiszta vámkáosznak" nevezte az amerikai kormány lépéseit. Hozzátette: a helyzet már sem az EU, sem más kereskedelmi partnerek számára nem átlátható. A bizottság korábban már egyszer felfüggesztette a ratifikációs eljárást, amikor Trump Grönland annektálásával fenyegetőzött.

A fordulat közvetlen előzménye, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken alkotmányellenesnek nyilvánította Trump úgynevezett kölcsönös vámjainak jogalapját, vagyis a szükséghelyzeti törvényre való hivatkozást. Trump válaszul szombaton bejelentette: az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakasza alapján 15 százalékos globális vámot vezet be. Ez a jogszabály kongresszusi jóváhagyás nélkül, 150 napra ad felhatalmazást az elnöknek.

A múlt nyáron megkötött Turnberry-megállapodás értelmében a legtöbb uniós exportcikkre 15 százalékos amerikai vám vonatkozna, miközben az EU eltörölné az amerikai árukra kivetett terheket. Az acél- és alumíniumimportra az Egyesült Államok emellett továbbra is 50 százalékos vámot tartana fenn. Az EU azért egyezett bele ebbe az egyértelműen aszimmetrikus alkuba, hogy elkerülje a nyílt kereskedelmi háborút, és megőrizze az amerikai biztonsági garanciákat, különös tekintettel Ukrajna helyzetére. A parlament eredetileg márciusra tervezte a ratifikációt.

Lange azt a kérdést is felvetette, hogy Trump új, 15 százalékos globális vámja nem mond-e ellent a Turnberry-megállapodásnak. Álláspontja szerint a további lépések előtt jogbiztonságra és kiszámíthatóságra van szükség.

